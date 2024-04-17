Як F-16 вплинуть на перебіг війни в Україні: Євлаш пояснив

Речник Повітряних сил зазначив, що все залежить не тільки від наявності самих винищувачів, а й від типу блоку та радару, а також встановленого на літак озброєння.

Україна чекає на сучасні винищувачі F-16, зокрема, тому що вони суттєво посилять протиповітряну оборону, адже такі літаки – складова загальної системи ППО.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів у інтерв'ю виданню "Фокус".

Євлаш зазначив, що не можна говорити, що літаки не вплинуть на перебіг бойових дій. Як приклад він навів нещодавню іранську атаку по Ізраїлю, коли дуже ефективно відпрацювала ППО союзників. Велику частину ракет їм вдалося знищити саме завдяки авіації.

Яка користь від F-16 для України

"Це (отримання F-16 – ред.) значно посилить наші спроможності на полі бою та не тільки дозволить протистояти повітряним загрозам ворога, але й полегшить роботу наших піхотних підрозділів й морської компоненти. Але, звісно, все залежить не тільки від F-16, а й від типу блоку та радару, а також озброєння, оскільки літак є носієм ракет", – пояснив речник Повітряних сил.

Він також зауважив, що, окрім F-16, цього року перебіг війни можуть змінити і системи ППО. Наразі Україні потрібні системи малої, середньої та великої дальності, оскільки кожний вид "відповідає за вирішення повітряних загроз та ефективне протистояння цілям ворога".

Також важливою залишається розбудова аеродромів для застосування F-16, вказав Євлаш.

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"Ми розуміємо, що в жодній країні світу не вистачає систем ППО, щоб повністю прикрити нашу територію. Літаки є складовою ППО, які можуть застосовуватися та доповнювати наземні стаціонарні системи", – розповів речник ПС.

Він повідомив, що питання щодо модернізації F-16 перед відправленням до України вирішується на "Рамштайні". Партнери держави також заявили, що передаватимуть літаки-донори.

"Це нормальна світова практика, коли країні відправляють літаки, з яких можна отримати певні деталі, оптимізувати, замінити запчастини", – зауважив Євлаш.

До слова, як заявив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник, винищувачі F-16 є найдієвішим способом для протидії російським КАБам вагою 500 кг.

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