Як отримати дозвіл на зброю в Україні: хто має право, список документів

На період воєнного стану в Україні діє спрощена процедура видавання дозволу на зброю. Але йдеться виключно про мисливську вогнепальну зброю. Водночас порядок отримання дозволів на травматичну або холодну зброю не змінився.

Громадяни України станом на 2023 рік можуть законно володіти вогнепальною (мисливською), травматичною, холодною та газовою зброєю за умови отримання відповідного дозволу.

Як отримати дозвіл на зброю в Україні – читайте на ТСН.ua.

На яку зброю не потрібен дозвіл в Україні

Громадяни України від 18 років можуть без спеціальних дозволів володіти:

пневматичною зброєю калібром менше 4,5 мм і швидкістю польоту кулі нижче 100 м/с, револьверами та пістолетами під патрон Флобера,

ножами побутового призначення,

газовими балончиками (крім тих, які використовують правоохоронці).

На яку зброю треба мати дозвіл

Також читайте Як оформити закордонний паспорт: які документи потрібні і скільки чекати

За умови попереднього отримання дозволу українці можуть володіти вогнепальною (мисливською), травматичною, холодною та газовою зброєю.

З якого віку можна отримати дозвіл на зброю:

з 18 років – дозвіл на придбання холодної, охолощеної, пневматичної зброї, дозвіл на придбання та зберігання (носіння) газових пістолетів;

з 21 року – дозвіл на придбання мисливської гладкоствольної зброї;

з 21 року – дозвіл на травматичну зброю (стосується лише для певної категорій громадян у залежності від займаної посади та виконання службових обов’язків);

з 25 років – дозвіл на придбання мисливської нарізної зброї.

Як отримати дозвіл на зброю в Україні

У березні 2022 року МВС України на період воєнного стану спростило процедуру видавання дозволу на зброю, видавши наказ №170. Йдеться про надання дозволу на придбання, зберігання та носіння виключно мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Порядок отримання дозволів на травматичну або холодну зброю не змінився.

Зауважимо, що є кілька видів мисливської зброї:

довгоствольна нарізна (як-от напівавтоматична гвинтівка AR-15 та автомат Калашнікова АК74 та АК47);

довгоствольна гладкоствольна (рушниця або дробовик);

довгоствольна комбінована (рушниця, яка поєднує собі два стволи: нарізний та гладкоствольний).

Мисливська рушниця / Фото: pixabay.com

Список документів для дозволу на зброю

Для дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї треба подати відповідну заяву на ім'я керівника органу поліції за місцем проживання заявника.

Зауважимо, що дозвіл на придбання та зберігання травматичної зброї (з ґумовими кулями) мають право лише певні категорії громадян (в силу займаних посад та виконання службових обов'язків). Це – працівники суду, правоохоронних органів та їхні близькі родичі, нардепи, дружинники; військовослужбовці, державні службовці журналісти. Під час воєнного стану (до його закінчення) дозвіл цих категоріям на травматичну зброю видається без медичної довідки. Також не обов’язкове проходження теоретичної частини та складання іспиту на знання та володіння зброєю.

До заяви для дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї слід додати список таких документів:

заповнена картка-заява;

медична довідка (крім охолощеної зброї);

довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спецзасобів, правил поводження з ними та їх застосування (крім охолощеної зброї);

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України (власники ID-карток мають надати копію паспорта та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

документ, що підтверджує фактичне місце проживання (договір оренди, свідоцтво про право власності), якщо воно відрізняється від вказаного в паспорті;

4 фотокартки розміром 3Х4 см.

Для отримання дозволу на носіння та зберігання зброї слід надати договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника зброї (крім охолощеної зброї).

Що треба, щоб отримати дозвіл на зброю: порядок дій

Слід звернутись до працівників дозвільної системи відповідного органу поліції та замовити довідку про відсутність судимості. Записатись на курси з вивчення матеріальної частини зброї і правил поводження з нею. За результатами складання іспиту видається відповідна довідка. Отримати в наркодиспансері сертифікат про проходження профілактичного огляду, а в психоневрологічному диспансері – довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів. Пройти в лікарні медогляд та отримати довідку для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи. Для цього треба надати два фото розміром 3Х4 см. У будь-якій страховій компанії укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності для власників зброї. Придбати сейф або металевий ящик та встановити їх у своєму помешканні. Необхідно буде подати рапорт дільничного, який перевірив місце зберігання зброї (сейф) та підтвердив місце проживання. Оплатити в банку послуги дозвільної системи з надання дозволу на зброю та зберегти квитанцію. З усіма зібраними документами, копіями та двома фото треба прийти до дозвільної системи і подати заяву про надання дозволу на придбання зброї. Після цього слід отримати дозвіл на придбання зброї, купити її та протягом 10 днів з'явитись до дозвільної системи, щоб цю зброю зареєструвати, отримати дозвіл на її носіння і зберігання.

Щоб отримати дозвіл на носіння і зберігання зброї, треба подати заяву, до якої додаються:

фотокартки;

дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою магазину про продаж зброї;

квитанція про оплату відповідної послуги дозвільної системи;

копія договору страхування цивільної відповідальності.

Як отримати дозвіл на зброю під час воєнного стану

Щоб отримати дозвіл на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї, треба подати на ім’я керівника органу поліції за місцем проживання (перебування) письмову заяву за наявності документа, що посвідчує особу (паспорта).

До заяви треба додати копії сторінок паспорта громадянина України (власники ID-карток мають надати копію паспорта та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання).

За наявності до заяви слід також додати:

копію військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військового квитка офіцера запасу,

копію посвідчення пенсіонера або ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Нацполіції, НАБУ, Служби судової охорони, державної пожежної охорони, Держспецзв’язку, служби цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки чи Державної кримінально-виконавчої служби,

або копію посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку,

або копію дозволу на зброю.

Дозволи на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї оформляються та переоформляються після (якщо є можливість) проведення правоохоронцями перевірок, тривалість яких не повинна перевищувати двох днів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.