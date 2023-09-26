Як ракети ATACMS вплинуть на бойові дії: військовий експерт відповів, де їх застосовуватимуть

Олександр Коваленко наголосив, що комплекси ATACMS прив'язані "лише до доріг".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що комплекси ATACMS не використовуватимуть для завдання ударів по Кримському мосту.

Про це Коваленко сказав під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса", передає "Уніан".

Коваленко припустив, що зброю, ймовірно, використовуватимуть там, де зараз працюють інші види озброєння, наприклад, бойові бомбардувальники Су-24. Вони мають не зовсім повноцінний функціонал використання, бо це пов'язане з прив’язкою їх до аеродромів. Водночас комплекси ATACMS прив'язані "лише до доріг", тобто в певних ситуаціях сухопутна пускова більш ефективна, аніж авіаційна.

"Якщо ми отримаємо ці установки, то зможемо завдавати ударів по Лівобережній Херсонщині, тимчасово окупованій частині Запорізької, Донецької та Луганської областей. Та, можливо, навіть по Криму", – розповів Коваленко.

Водночас він додав, що Керченський міст може не стати обов’язковою ціллю установок ATACMS.

"Касетною бойовою частиною завдавати ударів по мосту – сумнівне задоволення. Там потрібно, щоб була осколкова фугасна складова, бажано, навіть, бронебійного типу. Тобто, щоб можна було знищити залізничні ділянки так, щоб ремонт зайняв декілька років. А цих років у російських окупантів просто не буде", – додав він.

Коваленко також зазначив, що не обов’язково знищувати міст вщент, головне його пошкодити так, щоб він втратив свою функціональність.

Щодо звільнення Криму, то, за словами Коваленка, Кремль не робитиме "жесту доброї волі" і не вийде просто так з півострова, який вважала своїм безпечним глибоким тилом. На думку експерта, тікати звідти ворог почне лише, коли ЗСУ його дуже сильно "підтисне".

Також Коваленко розповів, який вплив мають на фронтові події касетні боєприпаси, які Україна отримала від союзників. Зокрема, журналісти запитали, чому після отримання таких снарядів щоденний показник втрат живої сили ворога не збільшився.

"Дійсно, на перший погляд, касетні боєприпаси повинні діяти по великому скупченню живої сили - наносити більш ураження. Але щодо втрат, по-перше, касетні боєприпаси - це не тільки гарантоване знищення ворога, а ще й отримання ворогом поранення. А у нас не ведеться статистика поранених окупантів, бо це дуже важко робити, насправді", - стверджує Коваленко.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що ЗСУ не завдаватимуть ударів далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.

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