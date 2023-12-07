Як THAAD і F-18 допоможуть Україні перемогти Росію: новий перелік необхідного озброєння

Новий запит Києва на озброєння США містить кілька пунктів, яких дотепер не було, зокрема, винищувачі F-18 Hornet, вертольоти Apache.

Україна запросила у США нове озброєння, серед якого є деякі досить дороговартісні позиції. Список, що опублікували журналісти Reuters, містить, зокрема, літаки, дрони та новітню систему ППО THAAD.

Про те, як саме допоможе Україні здолати РФ ця військова техніка, йдеться у матеріалі Newsweek.

"Україна запросила більшу військову підтримку США, оскільки розпочинається важка зима, а також зростають заклики правого крила Республіканської партії скоротити допомогу", — йдеться у матеріалі.

Агентство навело перелік, представлений чиновниками Міноборони України "для забезпечення потреб Сил оборони України" під час закритої наради з урядовцями та керівниками ОПК. Зазначимо, що у списку є також зброя, яку Україна вже має, або буде мати найближчим часом, а саме танки Abrams, 155-мм артилерія, ракети ATACMS, винищувачі F-16 та безпілотники.

Журналісти видання звернулися до представника Пентагону із запитанням щодо можливості надання нової техніки, однак не отримали конкретної відповіді.

"Ми постійно спілкуємося з представниками України щодо її потреб у сфері безпеки. Проте зараз ми не обговорюємо запити щодо систем. Наша підтримка зосереджена на техніці, актуальній для поточного бою", — сказали у Пентагоні.

гелікоптер Black Hawk / Фото: Associated Press

Новий список зброї

До переліку увійшли наступні нові позиції:

транспортні літаки C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules,

ударні вертольоти Apache,

гелікоптери Black Hawk.

"Україна наполягає на додатковій допомозі, щоб закрити небо взимку від атак російських балістичних ракет і безпілотників. Київ також запросив F-18, три типи безпілотників, включно із MQ-9B Sky Guardian і Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)", — повідомляє Reuters.

Вертоліт Apache / Фото: wikimedia.org

Видання зазначає, що країни НАТО поступово розширюють протиповітряну оборону України, поповнюючи довоєнний арсенал зброєю радянських часів.

"Київ має на озброєнні значну кількість американських Patriot PAC-3 та франко-італійських систем Eurosam SAMP/T для далекого захисту; американський MIM-23 HAWK, американо-норвезький NASAMS і німецький IRIS-T SLM; а також німецькі системи Gepard і американські Avenger", — йдеться у джерелі.

ППО THAAD Фото: Вікіпедія

Протиракетний комплекс THAAD

Протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності THAAD має розширити зону охоплення протиповітряної оборони України. Його ефективна дальність становить близько 201 км, що перевищує дальність ракет Patriot PAC-3, які вже є в арсеналі України.

Мобільна система THAAD здатна протистояти балістичним ракетам малої, середньої та середньої дальності.

Україна може отримати від Заходу бомбардувальники F-18 / Фото: Вікіпедія

Винищувачі F-18

За інформацією Newsweek, Україна вже обговорювала можливість надання винищувачів F-18, зокрема, із Фінляндією і Австралією. Наразі зупинилися на винищувачах F-16. Ці літаки допоможуть зміцнити протиповітряну оборону, а також отримати перевагу над чисельно переважаючими ВПС Росії.

"На фронті українські війська неодноразово скаржилися на відсутність повітряного прикриття, що є ключовим у доктрині НАТО, яку Київ роками намагався реалізувати. Брак військово-повітряних сил є вагомим пунктом, на який скаржаться українські командири та офіційні особи", — пише Newsweek.

Винищувачі F-16 / Фото: Getty Images

"І F-16, і F-18 покращили б ситуацію та модернізували б повітряні сили, які все ще покладаються на літаки радянських часів. F-18 був розроблений для морського використання на авіаносцях США та має високу маневреність на низьких швидкостях. Він має нижчу максимальну швидкість, ніж F-16, але вважається більш міцним, особливо в умовах солоного повітря під час морських операцій", — кажуть фахівці.

F-18 також може працювати з коротших, менш складних злітно-посадкових смуг. Це робить його придатним для відносно старих баз військово-повітряних сил України.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник раніше перераховував типи озброєння,що зможе переламати перебіг російсько-української війни. Він також говорив про авіацію, зокрема винищувачі F-16, далекобійні ракети, важкі бомби, РЕБ тощо.

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