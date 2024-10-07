Як Україна дає відсіч путінським безпілотникам-розвідникам — The Times

Українські дрони-перехоплювачі, які полюють на російські розвідувальні БПЛА, припинили еру домінування РФ у повітряній розвідці під час війни в Україні.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

На початку 2024-го розвідувальні БпЛА "Орлан-10", Zala та Supercam РФ постійно стежили за позиціями ЗСУ. Безпілотники досягали до 5000 м і були недосяжними для українських засобів ураження на землі, а системи РЕБ були не ефективними.

В умовах, коли ЗСУ не мали розвідувальних дронів такого класу, і не мали ефективних засобів протидії російським дронам, ворожі БпЛА стали смертоносною проблемою для ЗСУ.

Наприклад, у березні 2024 року росіяни змогли знищити дві пускові установки зі складу зенітно-ракетного комплексу Patriot біля Покровська, у понад 30 км від лінії фронту.

Як російські безпілотники втратили перевагу

Вже у червні російські розвідувальні БпЛА раптово втратили перевагу. Бійці 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ, що воюють на Херсонському напрямку, втомлені від постійного спостереження за ними з російських безпілотників, знайшли спосіб протидії. Модифікований FPV-дрон зміг наздогнати російський безпілотник Zala на висоті у 1300 м і знищити його.

"У перші дні цього літа, коли ми вперше працювали над тим, як використовувати FPV на великій висоті, росіяни не могли втямити, чому вони раптово втрачають так багато безпілотників", — зазрачив морський піхотинець "Ісус".

Українські командири не розголошують деталей нового методу, який використовують їхні підрозділи пілотів FPV-камікадзе, проте по всій лінії фронту втрати російських дронів-розвідників зросли у чотири рази, а час перебування над позиціями ЗСУ різко скоротився.

Зараз росіяни шукають способи протидіяти українським дронам-перехоплювачам.

Нагадаємо, днями український FPV-дрон влетів у ворожий танк і знищив його повністю. Відео можна подивитися на ТСН.ua.

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