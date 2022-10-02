Як відбувається вибух тактичної ядерної зброї: експерт розповів про ознаки ураження та висоту "гриба"

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як відбувається вибух тактичної ядерної зброї та що у цьому разі можна побачити і відчути на безпечній відстані.

Подробиці експерт розповів на власному Youtube-каналі.

"Хоча сьогодні ймовірність застосування РФ ядерної зброї малоймовірна, розповім про фактори ядерного вибуху. На безпечній відстані ви дізнаєтеся про це по гуркоту і відблискам. Це все, що ви побачите. Тактична ядерна зброя сейсмічної хвилі практично не робить. Тільки в зонах ураження. У зоні суцільної руйнації, часткової руйнації - там відчуватиметься ударна та сейсмічна хвилі. Гриб не настільки високий. Він може бути до і трохи більше одного кілометра заввишки. Все залежатиме від вашої віддаленості від епіцентру ядерного вибуху", - зазначив Жданов.

Раніше есперт повідомляв про те, що імовірність застосування ядерної зброї РФ дуже низька. Це вже другий випадок, коли РФ та очільник Кремля Володимир Путін особисто мовчки проковтнув те, що ЗСУ звільняють окуповані території.

Нагадаємо, 2 жовтня, у Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське Донецької області.

Читайте також: