Яка риба корисніша — морська чи річкова, яку рибу краще купувати, читайте в матеріалі ТСН.ua

Чим корисна риба

Найбільша цінність риби в тому, що вона крім вітамінів та йоду містить поліненасичені, жирні кислоти (омега-3 та омега-6), білок, що легко засвоюється. Саме через це дієтологи радять їсти рибу хоча б двічі на тиждень. Риба багата на вітаміни (A, E, D), кальцій, цинк, селен, залізо, фосфор, магній. Завдяки такому складу риба корисна для суглобів, мозку, всього організму людини. Вона уповільнює старіння клітин, стимулює репродуктивну функцію, знижує рівень холестерину.

Яка риба корисніша — морська чи річкова

Якщо запитати: яка з риб корисніша, морська чи річкова переважна більшість відповість — морська. Але мало хто скаже — риба, спіймана в диких умовах.

Морська риба виграє перед річковою наявністю жирних кислот, натомість у річковій більше білка та заліза. Але, щоб доставити на прилавки морську рибу, її, як правило, заморожують і не раз, тому вона втрачає частину корисних властивостей.

Чому не річкова риба? Тому що річки, що протікають поблизу місць проживання людини, катастрофічно забруднені. Звичайно стан морів та океанів також невтішний, але там шкідливі речовини концентруються здебільшого вздовж берегової лінії. А рибальський промисел ведуть на глибоководді, далеко від берегів.

Але риба на прилавках магазинах, навіть морська, вирощується на фермах, де для відгодівлі використовуються речовини, стимулятори росту, барвники, антибіотики, гормони інше.

Які види риб, скоріш за все, вирощують штучно

Усі види осетрових, оскільки більшість вони занесені до Червоної Книги і вилов у дикій природі таких не проводиться..

Майже всі лососеві риби, особливо форель і лосось..

Сибас заборонений до вилову в природі.

Сазани, коропи, товстолобики. Це хоч і не морська риба, але вирощується на штучних кормах.

Значна чистина морепродуктів — мідії, креветки, морський гребінець, омари з лангустами, устриці.

Тиляпія та риба пангасіус. Мало того, що ці види риб і так вважаються падальщиками, для швидкості зростання та набору ваги їх обробляють чоловічими статевими гормонами.

Яка риба найкорисніша для людини

Переважна більшість дієтологів пропонують вибирати ту рибу, яка виросла в природних умова, не важливо де, чи в річках, морях, чи океанах.

Дієтологиня Олена Малишева пропонує наступний список риб, які виросли в природних умовах:

Далекосхідний лосось — горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голець, сиг. Ця риба харчується фітопланктоном і крилем, вона містить найсильніший антиоксидант астаксантин та Омегу.

Тріска. Корисна дієтична риба, особливо корисна печінка тріски з якої виробляють риб’ячий жир.

Минтай. Найближчий родич тріски та найбільш доступна дика риба, яка має масу корисних властивостей. Білок минтаю засвоюється організмом людини практично повністю, а за кількістю йоду, рівних минтаю, просто не знайти.

Сайра. Цю рибу не вміють вирощувати у неволі, в той час вона містить багато вітамінів і жирних кислот омега.

Оселедець. Звичайний оселедець,- це цінне джерело селену, омеги 3 і повноцінного білка.

Скумбрія – ця багатьом улюблена жирна рибка, теж ніколи не росла в неволі, і має всі переваги дикої риби.

Камбала. Саме в камбалі міститься омега 3 більше, ніж у лососі. Цю рибу рекомендують вживати післяопераційний період для швидкого відновлення.

Хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардини.

Найкращою рибою серед річкової є щука та окунь.

З морепродуктів штучно не навчилися виводити кальмари. У продажу можна зустріти філе кальмара імпортного виробництва, яке через його хімічну обробку, краще не купувати.

У дикої риби зазвичай великі плавники та нерівномірно забарвлене м’ясо. Але потрібно бути уважним, рибу можуть обробляти хімікатами, підкачувати водою, підфарбовувати, повторно заморожувати та розморожувати.

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