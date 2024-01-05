Які ракети Росія могла отримати від КНДР і може отримати від Ірану – аналіз Defense Express

Зокрема, Тегеран може передати Москві то балістичні ракети із дальністю польоту 300 та 700 км.

Росія просувається у питанні отримання балістичних ракет від Ірану, а також вже могла отримати першу партію цього озброєння від Північної Кореї, повідомило видання The Wall Street Journal. Експерти оцінили, які саме ракети могла і може отримати РФ від цих двох країн.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

У статті WSJ вказано, що у США стурбовані активним просуванням перемовин Росії та Ірану у питанні закупівлі балістичних ракет малої дальності. За оцінками американців, "РФ має намір закупити в Ірану ракетні комплекси".

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Постачання іранських ракет може відбутися вже цієї весни. Водночас "офіційні особи у США не вірять, що угода була завершена". Але це жодним чином не виключає того, що угода може бути підписана найближчим часом.

Які ракети Іран може передати Росії

Щодо того, які ж саме ракети може отримати РФ від Ірану, то йдеться, ймовірно, про балістичні ракети Fateh-110 із дальністю польоту 300 км, а також Zolfaghar із дальністю 700 км. Обидві моделі начебто мають підвищену точність, а в деяких варіаціях заявлялося про можливість оператором "вести" ракету під час польоту, щоправда на відносно невеликих дистанціях.

Іранська балістична ракета Fateh-110 / Фото: Вікіпедія

Які ракети Росія могла отримати від Північної Кореї

Водночас КНДР, за даними WSJ, за останні декілька тижнів передала Росії серед іншого декілька десятків балістичних ракет без уточнення конкретних типів озброєння, що нібито вже отримала Москва. Інформація про таку ймовірність з’явилася ще восени 2023 року. Тоді повідомлялося, що разом з артилерійськими боєприпасами, мінами та некерованими реактивними снарядами Росія могла отримати від Північної Кореї і балістичні ракети малої дальності.

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Експерти Defense Express назвали, які ракетні комплекси з якою дальністю ракет має КНДР, і які могла отримати Росія:

РСЗВ KN-25 із дальністю до 380 км (ракети сягають 97 км заввишки), що фактично перетворює її на тактичний ракетний комплекс;

копія "Точки-У" під назвою KN-02 Toksa (сумісність ракет невідома);

твердопаливна ракета KN-23 (схожа на "Іскандер") з дальністю до 690 км;

Hwasong-5 з дальністю польоту 300 км і бойовою частиною у 985 кг (копія Р-17 "Скад" з мінімальними змінами);

Hwasong-6 з дальністю польоту 500 км і бойовою частиною до 770 кг;

KN-18 з дальністю 450 км (також північнокорейська версія "Скада");

KN-24 з дальністю 410 км, що візуально схожа на ATACMS.

Нагадаємо, 4 січня речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у своїх атаках по Україні Росія почала використовувати ракети з Північної Кореї.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія б’є балістикою від КНДР, а в Україні вже закінчуються ракети для захисту. Ігнат коментує

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