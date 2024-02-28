Які завдання виконуватимуть перші F-16 та чи оголосять офіційно про їх передавання Україні – Ігнат пояснив

У Повітряних силах розповіли, які завдання виконуватимуть перші F-16, які отримає Україна.

Американські винищувачі F-16 можуть прибути до України наприкінці весни – на початку літа. Проте всі обіцяні літаки надійдуть не одразу. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, яку модернізацію F-16 отримають ЗСУ та як українці дізнаються про їх передавання.

Про це він сказав у коментарі "24 Каналу".

Він зазначив, що насамперед F-16 мають допомогти у захисті українців від ракетних та дронових атак. Також важливим завданням буде боротьба з російською авіацією.

"Я навіть колись сказав, що коли ми отримаємо F-16, то виграємо цю війну. Спочатку виграємо битву у повітрі, а потім Сили оборони зможуть звільнити території. Але зрозуміло, що це не буде одномоментно, мовляв, прийде ескадрилья F-16 – і перемога. Та ні", – зазначив Ігнат.

За словами Юрія Ігната, Україна отримає вживані F-16 не останньої модернізації.

Модернізація винищувачів поділяється на блоки – від 10 до 72. Блок 72 – це крайня версія літака F-16, яка здатна перевершувати ворожі судна.

"Надалі є можливість їхньої модернізації: краща авіоніка, краща бортова РЛС , кращі ракети",– розповів речник РС.

Зараз Україна вступає до клубу з 21 країни, які мають та експлуатують F-16. Після цього Повітряні сили ЗСУ зможуть розраховувати на подальшу модернізацію та, можливо, отримання нових літаків лінійки F-16.

А інтеграція України до НАТО дає надію на те, що наші пілоти у майбутньому також літатимуть на F-35, як це роблять інші країни.

Юрій Ігнат також розповів, чи дізнаються українці про передавання ЗСУ. F-16.

"Офіційного перерізання стрічки не буде, як це було у Радянському Союзі", – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат нагадав, що ЗРК Patriot наша країна отримувала у межах комунікації, яка не була зрозуміла ні українцям, ні ворогу.

"Нехай так буде й надалі. Дізнаємося, що F-16 в Україні тоді – коли буде збитий російський літак. Іноді певні речі не оголошуються публічно, щоб ворог не робив висновків", – підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, Ігнат зробив приголомшливу заяву про F-16 – цього не робила жодна країна.

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