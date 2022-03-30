Який вінтаж: старі автомати, кулемети "Максим", бронепоїзд — зброя, з якої нас вбиває "друга армія світу"

Який вінтаж: старі автомати, кулемети "Максим", бронепоїзд — зброя, з якої нас вбиває "друга армія світу"

Нова зброя, казали вони, технології, казали вони, модернізація. Насправді виявилось, що російська армія воює в Україні антикварною зброєю.

Відколи в російської армії, яка мала здійснити задуманий її командуванням бліцкриг, щось пішло не так, військові експерти всього світу не пролишають спроб зрозуміти, куди ж подівся незламний військовий потенціал Росії та чи був він колись насправді, а не лише у репортажах пропагандистських каналів російського ТБ.

Складно сказати, наскільки російська реальна військова міць відповідає заявленій, поки що складається враження, що не дуже відповідає, але деякі вінтажні види зброї, з якої стріляють російські солдати, могли б бути в наш час експонатами краєзнавчих музеїв у тій частині експозиції, що присвячена Другій, а іноді й Першій світової війні.

Чого варте, наприклад, використання автоматів 40-х років.

На викладеному в Мережу відео група солдатів, мобілізованих Росією з території Донецької області у 119 дивізію 4 батальйони 1,2 роти ДНР, демонструє свої автомати АК-47, вперше видані радянським солдатам у 1947 році, та скаржиться: "Нам дали автомати, щоб боротися з "Градами", артилерією, мінометними снарядами.(...) Автомати 40-х років, які ні х*уя не стріляють, б*ядь!

Але є на озброєнні Російської армії і зовсім старовинні екземпляри стрілецької зброї. Наприклад, нещодавно на території України був помічений станковий кулемет "Максим", який перестали виробляти у 1945 році, із свіжонамальованою літерою Z, повідомляє канал " Лачен пише ".

Але найнесподіванішим епізодом війни став виїзд, здавалося б, з реквізитного відділу якоїсь російської кіностудії або прямо з машини часу, бронепоїзда, поміченого на залізничній станції Мелітополя. Бронепоїзд складався з пасажирських вагонів, броньованих платформ зі ствольною зброєю та кількома цистернами.

Така залізнична техніка активно використовувалася у Першу та Другу світові війни. Ось що про бронепоїзд пише російська пропагандистська преса:

"Російське угруповання військ, задіяне у спеціальній військовій операції, днями поповнилося новою несподіваною бойовою одиницею. До вирішення гуманітарних завдань було залучено бронепоїзд залізничних військ, який забезпечував евакуацію 248 осіб із зони боїв у Херсонській області в Крим. Тепер бронепоїзд може приступати до задач різного роду. (...)

Вагони російських бронепоїздів мають захист від стрілецької зброї та уламків снарядів. На деяких ділянках конструкції передбачається захист від малокаліберної артилерії. Основним озброєнням бронепоїзда у його поточній конфігурації є чотири двоствольні установки ЗУ-23, розміщені по дві на двох бронемайданчиках. Крім того, екіпаж поїзда має особисту зброю. Ймовірно, у його розпорядженні є й інше озброєння."

Getty Images

На фото зверху сучасний російський бронепоїзд та радянський бронепоїзд 1942 року. От справді, традиційність — одна з основних характеристик російського суспільства.

Мабуть, у відповідь на питання, що мали б зʼявися у читачів, пропагандистське видання поспішає повідомити: "Незважаючи на архаїчність, бронепоїзд залишається сучасною і актуальною бойовою одиницею".

Чекаємо на появу в небі України військових дирижаблів, на дорогах — бойових тачанок, а піхоті можна роздати дуельні пістолети.

Все ж таки як добре, що озброєння російської армії так сильно відрізняється від оснащення яхт і літаків російських чиновників та олігархів.

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