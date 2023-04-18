Якщо РФ застосує ядерну зброю проти України, як діятимуть союзники: Жданов відповів

Жодна європейська країна не захоче сьогодні ризикнути і отримати "ядерний смітник" у самому центрі європейського континенту.

Малоймовірно, що Росія зможе застосувати ядерну зброю. Цей механізм дуже складний. Процедура в Росії проходитиме, як у мирний час – по всіх інстанціях. Ба більше, США та Британія робили заяви про те, що намагатимуться завдати привентивного удару конвенційною зброєю у разі спроби застосування ядерної зброї з боку РФ.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Відстежуються місця зберігання ядерної зброї. Буде відомо про спроби транспортування ядерної зброї, особливо якщо ми говоримо про тактичну. І буде вжито заходів. Жодна європейська країна не захоче сьогодні ризикнути і отримати "ядерний смітник" у самому центрі європейського континенту. Ми ж є географічним та політичним центром Європи", – зазначив експерт.

Нагадаємо, що погрози очільника Росії Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї не впливають на військову допомогу для України від союзників.

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