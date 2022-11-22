Яку зброю Туреччина постачає Україні: військові аналітики перелічили БПЛА, бронетранспортери та ракети

Незважаючи на те, що Туреччина залишається найбільш дружньою країною у НАТО щодо Москви, вона єдина постачала озброєння Україні без чіткої умови не використовувати його проти цілей, розташованих на території Росії.

Окрім переговорів щодо "зернової угоди" Туреччина, яка є країною-членом НАТО, озброює Україну.

Про це повідомляють військові аналітики Oryx.

Йдеться про постачання наступної зброї:

близько 35 БПЛА Bayraktar TB2,

24 розвідувальних БПЛА Mini-Bayraktar,

керовані реактивні системи залпового вогню (РСЗО) TRLG-230,

засоби радіоелектронної боротьби,

200 бронетранспортерів Kirpi MRAP,

міномети та боєприпаси

Як повідомляє джерело, значна частина озброєння була "передана в дар", а решта "продана з великими знижками".

БПЛА від Baykar

За інформацією фахівців, Україна отримала приблизно 15 Bayraktar TB2 від турецької компанії Baykar безкоштовно, а ще 15 за ціною, що покриває лише виробничі витрати Baykar.

БПЛА Mini-Bayraktar на відміну від більшості інших (малих) розвідувальних БПЛА, доставлених в Україну, є стійкими до перешкод. Саме це фахівці називають "дуже бажаною особливістю" на фронтах в Україні.

Ракети TRLG-230 та SUNGUR

Щодо іншої турецької зброї, то аналітики повідомляють про ракети TRLG-230 з калібром 230 мм і дальністю 20-70 км, що призначені для знищення наземних рухомих та нерухомих цілей. Їх виробляє турецька компанія Roketsan.

Для підсвічування цілі використовується БПЛА Bayraktar TB2 або наземний лазерний цілевказівник.

Запускати TRLG-230 можна із системи артилерійського озброєння Roketsan MCL (багатокаліберна пускова установка) та інших платформ із сумісними інтерфейсами.

Скільки таких ракет отримали ЗСУ і на яких пускових установках їх використовують поки невідомо.

Окрім високоточних TRLG-230 для РСЗВ, Туреччина також передала ЗСУ 100 ракет SUNGUR класу "повітря-повітря".

Їх встановлюватимуть на безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. Завдяки цьому, українські БПЛА зможуть збивати повітряні цілі противника, включно з іранськими "Шахедами".

Ракети SUNGUR оснащені технологією Imagining Infrared Seeker (IIR), завдяки чому збільшується ймовірність попадання в ціль. Розробкою ракет також займається компанія Roketsan. До речі, крім Bayraktar TB2 ракети SUNGUR також планують встановити на БПЛА Akinci.

Додамо, що 17 листопада над Київським водосховищем під час масштабної повітряної тривоги збито два іранських БПЛА.

Окупанти РФ також вдарили ракетами по об’єкту інфраструктури в Одеській області.

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