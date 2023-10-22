"Є три види зброї, яких Україна та Ізраїль однаково потребують" - NYT

Ізраїль уже встиг попросити назад у США частину боєприпасів, вивезених раніше для постачання Україні.

Є три види зброї, постачання якої Україна та Ізраїль потребують в однаково значних обсягах.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, йдеться насамперед про 155-міліметрові артилерійські снаряди. Ізраїль уже встиг попросити назад у США частину боєприпасів, вивезених раніше для постачання Україні.

"Снаряди є прикладом американської зброї, яка, на думку офіційних осіб та експертів, потрібна в обох війнах, що може призвести до того, що США не зможуть задовольняти попит. Це особливо актуально, якщо очікуваний наземний наступ Ізраїлю в Газі у відповідь на атаки ХАМАС триватиме місяцями", – пише видання.

Ще один вид зброї - так звані "розумні бомби", які здатні влучати в ціль з великою точністю завдяки використанню системи GPS для відстеження та ураження цілей.

В США пообіцяли Україні постачання цих бомб у модифікації, що може запускатися із землі. Зазначається, що Пентагон придбав понад 34 000 таких бомб за останні шість років, що свідчить про те, що їх, ймовірно, отримають обидві країни.

Третій вид зброї, який потрібен як Україні, так і Ізраїлю - це ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.

"Ці ракети можуть бути ідеальними для міських боїв у місті Газа: легкі, маленькі та дуже портативні, Stinger запускаються з плечової пускової установки. Ізраїль та Україна мають систему ППО Patriot. Але Stinger набагато дешевші за ракети Patriot, що робить їх більш рентабельними для збиття безпілотників і недорогих артилерійських ракет ХАМАС", – зазначає NYT.

Нагадаємо, Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

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