Єрмак розповів, коли Україна отримає додаткові ЗРК Patriot

Низка західних ЗМІ написала про те, начебто, союзники України по ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, у яких на озброєнні є більше десятка систем Patriot, щоб ті передали ППО Україні. Голова Пентагону Ллойд Остін провіві переговори зі своїм грецьким колегою телефоном. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, чи отримає Україна додаткові ЗРК Patriot.

Про це він сказав в ефірі "1+1" у телемарафоні.

"Можу точно вам сказати, нові Patriot будуть. І чесно кажучи, для нас це другорядне, звідки вони до нас потраплять. Головне, щоб вони були і були якнайшвидше, тому що це захист наших міст, захист наших людей. Говоримо з партнерами кожного дня і думаємо, що мова йде не лише про ці дві країни (Грецію та Іспанію - ред.). Наші партнери, в першу чергу, американці, говорять і з іншими країнами. Знаємо і про позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца і всі вони знають, скільки нам потрібно Patriot. Тому я впевнений, що дуже скоро ми матимемо дуже гарні новини", - зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Німеччина тисне на США щодо відправлення Україні ще однієї системи Patriot.

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