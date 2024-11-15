ЄС схвалив спільні оборонні закупівлі: Гетманцев пояснив, чому це важливо для України

Єврокомісія вперше в історії схвалила фінансування спільних оборонних закупівель країнами-членами ЄС. Для реалізації п'яти 5 транскордонних проєктів виділено 300 млн євро.

Про це пише Deutsche Welle.

"Завдяки спільним закупівлям збройні сили країн-членів матимуть покращену оперативну сумісність. Чіткіші перспективи та більша передбачуваність, які приходять з великими контрактами, зміцнюватимуть європейську промисловість і дозволять їй адаптувати свої виробничі потужності до оборонних потреб Європи", – йдеться у повідомленні ЄК, опублікованому у четвер, 14 листопада.

Видання зазначає, що 20 європейських країн спільно закуповуватимуть системи протиповітряної та протиракетної оборони, сучасні броньовані машини та боєприпаси. Зокрема, проєкт "Містраль" передбачає спільну закупівлю дев'ятьма країнами систем ППО малої дальності Mistral, а проєкт "JAMIE" – закупівлю систем ППО середнього радіуса дії IRIS-T SLM шістьма країнами.

Ще один спільний проєкт чотирьох країн спрямований на закупівлю сучасних БМП для захищеного транспортування військ. Два інших проєкти підтримуватимуть спільну закупівлю різних типів артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Фінансування від Євросоюзу лише незначною мірою компенсує витрати держав-членів на озброєння загальною вартістю понад 11 млрд євро, але у Єврокомісії зазначили, що їхнє рішення "ілюструє високу ефективність фінансування ЄС" та стимулює оборонні інвестиції.

Чому рішення ЄК важливе для України

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що Україна матиме свою користь від рішення щодо спільних оборонних закупівель у ЄС.

"По-перше, частина з придбаного у рамках спільних закупівель, зокрема засоби ППО та боєприпаси, будуть передані Україні. Ми бачимо по розмірах та наповненню останніх пакетів військової допомоги від союзників, що можливості передавання нам зброї, військової техніки та боєприпасів коштом складських запасів добігають кінця. Тому важливо якомога раніше організувати виготовлення нової зброї та військової техніки – до того моменту, як склади перестануть бути джерелом нашої підтримки", – зазначив Гетманцев.

Він підкреслив, що процес надання військової допомоги Україні "достатньо складний і не без перепон на шляху". Яскравою ілюстрацією цьому стала ініціатива про "мільйон снарядів", яку ЄС планував реалізувати до весни 2024 року.

"По-друге, це ще один серйозний сигнал щодо докорінної зміни ставлення ЄС до питань оборони та оборонної промисловості. Європейський Союз, який десятиріччями позиціював себе як економічне та політичне об’єднання, цілком покладаючись у питаннях оборони на НАТО, почав все активніше робити кроки для зміцнення себе і в плані останнього", – додав Гетманцев.

Він нагадав, що ЄС навіть запровадив посаду комісара, який опікуватиметься і відповідатиме за питання оборони, що є "історичною зміною політики" у цьому напрямі.

"Європейський ОПК завдяки програмам спільних закупівель має відчути друге дихання після десятиліть занепаду, коли придбання 10-20 танків чи 1-2 систем ППО вважалися серйозним замовленням. Спільні закупівлі дозволять підприємствам ОПК отримувати більші замовлення, скласти як мінімум середньострокове розуміння своєї виробничої політики та стратегії розвитку, планувати інвестиції у розширення своїх спроможностей", – пояснив голова комітету ВР.

Він також додав, що Україна отримала запевнення від керівництва Єврокомісії, що Європа розглядатиме український ОПК як невіддільну частину своєї оборонної промисловості.

"Тож нам активніше слід розширювати співробітництво з провідними компаніями держав, які є нашими союзниками під час війни, що триває, створювати спільні підприємства, залучати фінансування для збільшення виробництва продукції на своїх потужностях", – зауважив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, в Україні вже створено п'ять спільних підприємств з західними виробниками зброї, ще три — перебувають "на фінальній стадії" створення.

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