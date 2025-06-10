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Єврокомісар розповів, скільки Україні необхідно дронів для надійної оборони фронту
У 2025 році Україні треба виготовити до 4 мільйонів дронів, аби ефективно покрити всю лінію фронту.
Україні у 2025 році буде потрібно виготовити близько чотирьох мільйонів дронів для ефективного покриття лінії фронту.
Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє Chatham House.
«На лінії фронту протяжністю 1200 км близько 80% влучань припадає на дрони — звичайний танк, який входить у зону ураження, виживає в середньому шість хвилин. Але росіяни також вміють використовувати дрони, тому Україна підрахувала, що цього року виробить чотири мільйони дронів для покриття цієї лінії фронту», — зазначив він.
Кубілюс порівняв ситуацію в Україні з можливою потребою країн ЄС та НАТО у разі нападу з боку Росії.
«Я почав рахувати, скільки дронів знадобиться державам-членам ЄС або НАТО в разі атаки Росії. Литва, моя країна, має 200 км кордону з Калінінградом і 700 км з Білоруссю — нам знадобиться близько трьох мільйонів дронів на рік», — заявив єврокомісар.
За його словами, дрони потрібно регулярно оновлювати — приблизно кожні кілька місяців. Він наголосив, що традиційна модель оборонної промисловості, яка спирається на довгострокові контракти, не здатна відповісти на виклики нової війни.
«Це виклик, який ми обговорюємо з НАТО — як мають змінитися цілі щодо спроможностей у нових умовах», — додав Кубілюс.
Він також передав пораду від українських фахівців: формувати команди інженерів, операторів та цифрових спеціалістів, зберігати запаси компонентів, але не виготовляти дрони про запас, адже ситуація на фронті змінюється і потреби можуть бути іншими.
Єврокомісар звернув увагу і на ще одну особливість української системи — бонуси для операторів дронів за знищені цілі.
«Знищення дорогої російської системи дає 200 балів, тоді як за влучання у солдата — лише шість. Оператори змагаються між собою, а переможці отримують найкращі дрони», — розповів він.
«Йдеться не лише про дрони, а про зовсім інший підхід до ведення оборони», — підсумував Андрюс Кубілюс.
Раніше повідомлялося, що французький автомобільний концерн Renault виготовлятиме безпілотники в Україні.
Ми раніше інформували, що Україна отримає від Британії та Норвегії сотні тисяч FPV-дронів.