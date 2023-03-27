Єврокомісар закликав негайно передати Україні боєприпаси зі складів ЄС

Країні Євросоюзу повинні негайно передати Україні боєприпаси зі своїх складів, особливо це стосується снарядів калібру 155 мм.

Про це під час спільної пресконференції із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким і міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком заявив єврокомісар з внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон.

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"Перш за все, ми маємо сказати всім країнам ЄС, що настав час віддати Україні ті боєприпаси, які вони зараз мають на своїх складах. Йдеться про калібр 155 мм, але також про 120 мм та інші калібри. Держави-члени накопичили боєприпаси, і ми закликаємо їх надати ці боєприпаси якомога швидше, дуже важливо зробити це негайно", - наголосив Бретон.

Він зазначив, що країни Європейського союзу повинні нарощувати виробництво боєприпасів та відзначив зусилля Польщі у цьому напрямку. Завод Dezamet S.A., на якому відбулась пресконференція, працює п'ять днів на тиждень у три зміни та виробляє боєприпаси, в тому числі для України.

"Нам потрібно збільшити наше виробництво, ми маємо відповідний потенціал для цього, 11 держав-членів мають такі заводи, які можуть брати участь у цій програмі", - додав Бретон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін після року виснажливої війни визнав, що його лякає постачання західної зброї Україні. Він заявив, що це "становить загрозу Росії".

Крім того, ми раніше інформували, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у Варшаві планують переконати партнерів ЄС закупити боєприпаси за межами блоку. Все через те, що Україні вони необхідні уже, а у Європі їх недостатньо.

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