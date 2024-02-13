Європа готується забезпечити Україну "стратегічним обладнанням" - Макрон

Макрон зазначив, що це дозволить значно наростити виробництво зброї у Європі.

Безпека країн Європи повʼязана з Україною, тому в Євросоюзі готують нові пропозиції щодо забезпечення України обладнанням.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомляє RMF 24.

Він зазначив що Франція та Польщі відіграють значну роль у забезпечені безпеки в Європі, яка повʼязана з Україною, а голова європейської дипломатії Жозеп Боррель "готує пропозиції" щодо України.

"Тут я хотів би підкреслити насамперед оперативну співпрацю між нашими арміями в рамках НАТО і ЄС, а також все, що робить Європа для забезпечення України стратегічним обладнанням. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки готує пропозиції в цьому напрямку", — сказав президент Франції.

Крім того, Макрон зазначив, що це дозволить значно наростити виробництво зброї у Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європу негайно нарощувати військове виробництво.

Крім того, ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа має перейти від мануфактури до великомасштабного виробництва зброї.

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