Європа готується до війни: оборонні заводи розширюються шаленими темпами

В Європі швидко розширюється виробництво зброї

Європейські оборонні заводи розширюються втричі швидше, ніж у мирний час, будівництво нових заводів охоплює понад 7 мільйонів квадратних метрів. Це свідчить про переозброєння в історичних масштабах.

Про це пише Financial Times.

Європа готується до війни

Масштабне будівництво на оборонних підприємствах розпочалося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року, що підтверджує аналіз видання, який базується на даних радарних супутників.

За цими даними, довгоочікуване відродження європейської оборони, підкріплене державними субсидіями, вже втілюється не лише у політичних заявах, а й у реальних проєктах. Аналіз, що охопив 150 об’єктів 37 компаній, зафіксував зміни на поверхні, які свідчать про розширення або будівельні роботи приблизно на третині досліджених об’єктів.

Масштаб та розмах виявлених робіт свідчить про зміну поколінь у переозброєнні, оскільки Європа переходить від «виробництва вчасно» до створення промислової бази, готової до ведення тривалої війни.

«Це глибокі та структурні зміни, які трансформують оборонну промисловість у середньо- та довгостроковій перспективі. Як тільки ви починаєте масове виробництво снарядів, метали та вибухівка починають надходити, що знижує вартість і складність виробництва ракет», — зазначив Вільям Альберке, старший науковий співробітник Азійсько-Тихоокеанського форуму та колишній директор з контролю над озброєннями НАТО.

Серед об’єктів з найбільшим розширенням — спільний проєкт німецького гіганта Rheinmetall та угорської компанії N7 Holding, які будують великий завод з виробництва боєприпасів та вибухівки. Перший завод було завершено в липні 2024 року. Підприємство виробляє 30-мм боєприпаси та планує випускати 155-мм артилерійські снаряди.

Європейські програми та фінансування

Аналіз також охопив 88 об’єктів, що беруть участь у програмі ЄС Act in Support of Ammunition Production (ASAP), в яку вже було інвестовано пів мільярда євро. Дані показують, що компанії з фінансуванням від ASAP розширюються швидше за інших. Зокрема, на 20 об’єктах з фінансуванням від ASAP помітні значні будівельні роботи, включно зі спорудженням цілих нових заводів.

Комісар ЄС з питань оборони Андріус Кубілюс повідомив журналістам, що з початку російського вторгнення річна потужність Європи з виробництва боєприпасів зросла з 300 тисяч до приблизно 2 мільйонів одиниць на кінець цього року. Значну частину цього зростання забезпечить Rheinmetall, чия річна потужність має зрости з 70 тисяч 2022 року до 1,1 мільйона у 2027 році.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже назвала це «дуже позитивним і вкрай необхідним розвитком», але наголосила на важливості ефективного використання грошей платників податків.

Інші країни та компанії також активно нарощують виробництво. Німецький виробник ракет MBDA розширює свої потужності завдяки великому замовленню від НАТО на 1000 ракет Patriot GEM-T. У Великій Британії BAE Systems інвестувала понад 150 мільйонів фунтів стерлінгів у свої заводи з 2022 року, а на її підприємстві в Гласкоді виробництво 155-мм снарядів має зрости у 16 разів.

Нові напрямки та виклики

ЄС веде переговори щодо нової оборонної програми вартістю 1,5 мільярда євро, що буде наслідувати логіку ASAP. Вона фінансуватиме спільні закупівлі, а пріоритетними напрямками стануть ракети, ППО, артилерія та дрони.

Експерти вважають, що виробництво далекобійних ракет залишається серйозною проблемою для Європи та НАТО, оскільки Росія випереджає своїх супротивників. Фабіан Хоффманн, дослідник з Університету Осло, зауважив, що ракети мають вирішальне значення для надійного стримування.

«З огляду на різке розширення Росії, найкраще, що ми можемо зробити, — це створити надійне стримування: якщо ви стріляєте по нас, ми стріляємо у відповідь», — сказав він.

Він також додав, що виробництво «мініатюрних реактивних двигунів для далекобійних ракет є величезним вузьким місцем», яке, ймовірно, стане наступною ціллю для майбутніх програм фінансування ЄС.

Нагадаємо, Фінляндія відмовилась від закупівлі зброї для України через НАТО. Натомість країна зосередиться на програмі, за якою для України закуповуються товари у фінських компаній.