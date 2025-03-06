Європа може швидко та економно озброїти Україну без виснаження власних арсеналів – Business Insider

У Києві розраховують, що 2025 року за цією схемою буде профінансовано озброєнь на 1 мільярд доларів.

Після призупинення військової допомоги з боку США Європа отримала можливість підтримати Україну у більш ефективний спосіб – швидше та дешевше, без витрачання власних запасів зброї. Йдеться про так звану "датську модель", яка вже показала свою дієвість і має потенціал для масштабування.

Про це пише Business Insider.

2023 року Данія запустила новий механізм військової допомоги, який передбачає виробництво озброєння безпосередньо в Україні, а не його постачання з арсеналів європейських країн чи оборонних підприємств.

У рамках цієї програми минулого року було профінансовано закупівлі озброєнь, включаючи артилерійські системи та ракети, на суму понад 550 мільйонів доларів. Окрім Данії, такий підхід уже застосовували Швеція та Ісландія. У Києві розраховують, що 2025 року за цією схемою буде профінансовано озброєнь на 1 мільярд доларів.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен пояснив, що цей підхід має одразу кілька переваг: зброя швидше потрапляє на фронт, її собівартість значно нижча, а ремонт та виробництво запчастин можна здійснювати на місці.

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Поульсен також відзначив високу швидкість, з якою Україна нарощує військове виробництво, і наголосив, що "Заходу є чому повчитися". Business Insider додає, що з огляду на бюрократичні складнощі європейського оборонного комплексу та припинення американської допомоги, ця модель набуває особливої важливості для підтримки української оборони.

Ще однією ключовою перевагою є передбачуваність постачань. Україна чітко знає, скільки зброї та коли саме вона отримає.

"Нездатність планувати наперед була великою проблемою для українських військових. Солдати не могли будувати стратегію, оскільки не знали точно, яку зброю і в які терміни отримають від союзників", – йдеться в матеріалі.

За словами Поульсена, Україна має "великі виробничі потужності у своєму оборонному секторі", однак стикається з проблемою недостатнього фінансування. Українські підприємства здатні випускати продукцію на 20 мільярдів доларів щорічно, але наразі отримують замовлень лише на 6 мільярдів.

Нагадаємо, що у Європи є план, як захистити кілька міст України від російських ударів. Європейські Військово-повітряні сили у складі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті для захисту українського неба.