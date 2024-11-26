Європа не може забезпечити Україні достатньо зброї, тому вигадала новий підхід – WSJ

Новий підхід дозволить Києву отримати зброю швидше і в більшій кількості, аніж чекати, поки буде виготовлена європейська зброя.

У намаганнях виготовити достатньо зброї для військових зусиль України європейські союзники запроваджують новий метод: дають українцям гроші, щоб вони зробили це самостійно.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Згідно з новим підходом, європейці фінансують українські державні контракти з українськими виробниками зброї на виробництво обладнання для ЗСУ, включно з ракетами великої дальності та безпілотниками, які можуть завдавати ураження по території Росії. Київ вказує партнерам, з якими компаніями працювати та купувати озброєння, а європейці самостійно перевіряють виробників, перш ніж погоджуватися на угоди.

Україна все ще покладатиметься на західних партнерів щодо передової зброї, як-от ракети для Patriot. Але чиновники кажуть, що новий підхід дозволить Києву отримати зброю швидше і в більшій кількості, аніж чекати, поки буде виготовлена європейська зброя. Україна може це зробити, тому що зараз через недостатнє фінансування її збройна промисловість працює набагато нижче від рівня своєї виробничої потужності. За деякими оцінками, – на 30%.

Прихильники цього підходу кажуть, що українські оборонні компанії здатні виготовляти багато систем швидше та дешевше, ніж західні постачальники. Українські компанії також адаптують обладнання більш конкретно до постійних мінливих потреб країни, одночасно зміцнюючи її оборонну промисловість на майбутнє.

"Датська модель" забезпечення України зброєю

Ця система отримала назву "датська модель" після того, як Копенгаген розробив такий підхід з Україною на початку 2024 року. Така модель приваблює дедалі більшу участь та інтерес з боку інших держав. Як повідомив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, свої гроші вже передали Норвегія, Швеція та Литва, а інші країни висловили такку зацікавленість. Схожий підхід вже застосувала Німеччина, а Нідерланди, паралельно, укладають прямі контракти з українськими компаніями.

За словами офіційних осіб, Данія розвинула такий свій підхід, оскільки вона, як і багато інших партнерів, уже передала Україні майже всю свою наявну зброю. До цієї групи також входять Нідерланди, Швеція, Норвегія та країни Балтії.

У статті вказано, що ця модель є частиною ширших зусиль країн Північної Європи та Балтії щодо консолідації співпраці для підтримки України. Це виникло після того, як Франція, Німеччина та інші великі країни не змогли об’єднати континент за узгодженим планом, і коли Європа готується до приходу адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа, яка може зменшити участь Вашингтона на всьому континенті.

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен відзначив 1000-й день повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, Україна моє можливість виробляти артилерію, ракети, безпілотники дальньої дії та гаубиці.

"Це дозволяє нам об’єднати інші країни навколо інвестицій у виробництво зброї в Україні", – сказав Зеленський.

Фінансування поки що обмежене. Данія забезпечила близько 650 млн євро (це 680 млн дол.), зокрема понад 400 млн дол. конфіскованих відсотків від заморожених російських фінансових активів. Копенгаген планує надати ці кошти до кінця року.

Данія внесла до загальної суми понад 180 млн дол. власних коштів, Норвегія – понад 42 млн дол., а Швеція – понад 20 млн дол.

Поульсен сподівається спрямувати щонайменше 1,4 млрд дол. через систему 2025 року.

"Це приклад того, як забезпечити швидшу доставку, а також зміцнити власне українське виробництво зброї та, зрештою, зробити їх менш залежними від пожертв", – сказав міністр оборони Данії.

Які результати таких інвестицій?

Як заявив у жовтні Зеленський, інвестиції дозволили Україні виробляти близько 20 гаубиць "Богдана" щомісяця. У грудні 2023 року було виготовлено шість таких гаубиць.

"Минулого року ми зіткнулися з реальністю, що технічні можливості українського військово-промислового комплексу значно перевищували фінансові можливості українського бюджету", – сказав Владислав Бельбас, генеральний директор виробника зброї "Українська броня", яка була залучена як субпідрядник для виробництва деталей для гаубиці "Богдана".

Аудити та нагляд обмежують потенційну корупцію під час придбання зброї

Датський підхід завойовує прихильників, оскільки інтегровані аудити та нагляд обмежують потенційну корупцію під час придбання зброї – проблему, яка перешкоджає зусиллям оборони України. Перед виділенням коштів Копенгаген перевіряє одержувачів, а аташе з питань оборони з посольства Данії стедить за тим, щоби компанії доставляли кошти згідно з домовленістю. Наразі жодне підприємство ще не пройшло контроль.

Цей підхід також може зменшити тиск на партнерів, які були змушені витягати зброю з власних арсеналів.

"Завдяки датській моделі ми можемо гарантувати, що пожертвувані кошти підуть на виробництво зброї, яка найбільше потрібна Україні. Українські бажання та українські потреби на полі бою можна буде легше задовольнити", – прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Потенціал ВПК України

Старший науковий співробітник Програми Росії та Євразії Фонду Карнегі Ерік Чіарамелла заявив, що Україна має добре налагоджені потужності з виробництва зброї та розвиває технології для забезпечення своїх потреб – зокрема, йдеться про дрони – швидше, ніж це можуть зробити іноземні компанії.

"Україна була серцем радянської оборонно-промислової бази, тому вони мають багато ноу-хау, коли мова заходить про виробництво складних систем", – зауважив Чіарамелла.

За його словами, підтримка оборонної промисловості України дозволяє Заходу допомогти забезпечити довгострокову самодостатність держави.

Багато українських виробників зброї кажуть, що вони могли б збільшити потужності, якби у них було більше виробничих контрактів, але уряд заборонив експорт зброї. Тож військові є єдиним клієнтом у цьому секторі, але вони мають обмежені ресурси. Україна 2024 року витратить 6 млрд дол. на закупівлю зброї, заявив на початку року міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Датська модель спрямована на вирішення цієї проблеми.

"Єдине, що змушує компанію виробляти більше, це якщо вона має контракт", – сказав уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний. Він очолює чеську ініціативу з боєприпасів, яка цього року передасть для ЗСУ приблизно 500 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм. Копечний сказав, що Данія, Нідерланди та Чехія тісно співпрацюють задля отримання Україною найбільш необхідної зброї.

Цей підхід також усуває рівень участі влади, який може уповільнити постачання зброї та збільшити вартість.

Минулого тижня в Данії відбувся перший саміт нового формату, до якого увійшли Україна та 12 європейських країн: п’ять країн Північної Європи, три країни Балтії, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина та Польща.

Більшість західних донорів України уникали прямого фінансування її оборонних компаній через побоювання фінансових зловживань, корупції або через те, що донори хочуть, аби платежі були спрямовані їхнім власним виробникам зброї. Данія, Нідерланди та їхні сусіди-однодумці або не мають великої оборонної промисловості, або не бачать перспектив досить швидко залучити вітчизняні компанії, щоб допомогти Києву.

Данія оплачує свої контракти через український уряд, але взаємодіє з компаніями напряму. Відповідно до нідерландських законів, країна надсилає платежі безпосередньо українським компаніям, повідомляє Міноборони.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кашчунас заявив, що його країна приєднується до ініціативи Данії з початковим внеском у понад 10 млн дол. і прагне зробити більше.

"Це один із найефективніших способів отримати гроші для України", – сказав міністр.

Він зауважив, що український протитанковий комплекс "Стугна" коштує одну десяту частину вартості американської протитанкової ракети Javelin і доступний у більшій кількості.

За словами Кашчунаса, Литва також розглядає можливість придбання ударних безпілотників українського виробництва для власних збройних сил. Відвідавши українських виробників зброї, міністр сказав, що був вражений їхньою здатністю працювати, незважаючи на російські атаки.

До слова, під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді, Зеленський заявив, що Україна робить максимум, аби наростити своє власне виробництво гармат, артилерійських снарядів та виробництво у співпраці з партнерами. Так, 2025 року планується виготовити щонайменше 30 тис. далекобійних дронів, а також поставлено завдання виготовити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

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