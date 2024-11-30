Зʼявились нові деталі: експерт заявив, що Patriot може збивати "Орєшнік"

"Орєшнік" це робоча назва проєкту РС-26, який відомий, як нездійсненний проект.

На місці падіння уламків ракети "Орєшнік" були зафіксовані запчастини, які використовуються для виробництва міжконтинентальних балістичних ракетах "Булава"

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Він заявив, що реакція від країн Заходу на використання "Орєшніка" була, але не така, на яку розраховував диктатор Путін.

"Нідерланди нам передали три пускові системі ЗРК Patriot, що значно посилило протиракетну та протиповітряну оборону України. До речі, Patriot може працювати по бойових блоках "Орєшніка", або "Кедра" в українській класифікації. Також країни Заходу одностайно заявили, що не знизять темпи військово-технічної підтримки України", - зазначив військовий експерт.

Він заявив, що у розвідці Великої Британії повідомили, що "Орєшнік" це робоча назва проєкту РС-26, який більш відомий у російській класифікації як нездійснений ракетний проєкт, тому у 2011 році був припинений.

"На Заході прекрасно розуміють, з чим вони мають справу. Тим більше, що на місці падіння уламків "Орєшніка" були зафіксовані запчастини, що використовуються у міжконтинентальних балістичних ракетах "Булава". Ці ракети стали на бойове чергування у 2012 році. Відповідно, про які новітні технології розповідає Путін — це запитання виключно до нього самого", - резюмував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський розповів, навіщо Путін погрожує "Орешніком".

Крім того, ми раніше інформували, що Путін пригрозив ударом "по центру ухвалення рішень у Києві".

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