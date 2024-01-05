За однієї умови: Пентагон готовий передати Україні зброї на $4,2 млрд

Наразі всі кошти на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачені.

У Міністерства оборони Сполучених Штатів є формальні повноваження, щоб передати Україні зброю на суму 4,2 млрд доларів, проте для цього необхідне рішення Конгресу, оскільки Україна перебуває у стані війни.

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Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

"У нас є повноваження витрачати приблизно 4,2 млрд доларів з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси", - сказав Райдер.

Він уточнив, що всі кошти, які були виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачені.

Крім того, речник Пентагону заявив, що міністерство працює з Конгресом щодо цього питання.

Також Райдер закликав членів Конгресу не зволікати з ухваленням пропозиції Білого дому про додаткове фінансування для України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США спростували інформацію про наміри утилізувати ракети ATACMS.

Крім того, ми раніше інформували, що українські пілоти у США завершать навчання на F-16 до кінця 2024 року.

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