За однієї умови: Пентагон готовий передати Україні зброї на $4,2 млрд

Наразі всі кошти на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачені.
У Міністерства оборони Сполучених Штатів є формальні повноваження, щоб передати Україні зброю на суму 4,2 млрд доларів, проте для цього необхідне рішення Конгресу, оскільки Україна перебуває у стані війни.
Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.
"У нас є повноваження витрачати приблизно 4,2 млрд доларів з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси", - сказав Райдер.
Він уточнив, що всі кошти, які були виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачені.
Крім того, речник Пентагону заявив, що міністерство працює з Конгресом щодо цього питання.
Також Райдер закликав членів Конгресу не зволікати з ухваленням пропозиції Білого дому про додаткове фінансування для України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США спростували інформацію про наміри утилізувати ракети ATACMS.
Крім того, ми раніше інформували, що українські пілоти у США завершать навчання на F-16 до кінця 2024 року.
Читайте також:
- Чи отримала Росія перевагу у війні проти України: відповідь Держдепу США
- Україна може отримати від США сотні ракет ATACMS, які планується утилізувати
- В Білому домі оцінили переваги і недоліки путінської армії