Захід поки не може забезпечити Україну достатньою кількістю зброї — міністр оборони Нідерландів

Міністр закликав зробити більше для того, щоб Україна отримала необхідну підтримку.

Україна найближчим часом не буде достатньо забезпечена необхідною кількістю боєприпасами для протистояння російським агресорам.

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Таку думку висловив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він заявив, що масштаби російського наступу потребують все більшого постачання зброї українцям.

"Мені видається, що найближчим часом, на жаль, не буде моменту, коли можна буде сказати, що потреби України повністю задоволені", - сказав він.

Разом з тим він зазначив, що обовʼязок країн Заходу забезпечувати українців для протистояння агресорам і робити все можливе для підтримки України.

"Але маємо бути чесними. Треба зробити більше. Тож після цього дня ми повинні продовжувати докладати зусиль на тому ж рівні, з такою ж мотивацією, щоб підштовхувати себе робити все більше і більше", - заявив Брекельманс.

Він заявив, що атака на Курську область змінила ситуацію на тактичному рівні, оскільки тепер Росія не тільки нападає, але й змушена захищатись.

"Їй також зараз потрібно вирішити дилему, розмістити більше сил на Курському напрямку чи на Донбасі. Тож, гадаю, це створює нову ситуацію. Але якщо ми справді хочемо також створити новий баланс на більш стратегічному рівні й переконатися, що Україна посилить наступ, потрібна набагато більша підтримка. Тому ми всі повинні запитати себе, чи можемо ми зробити більше, і продовжувати діяти та наполягати", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відправив до Росії балістичні ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт пояснив, що робити, якщо США не дозволяють бити по РФ ракетами ATACMS.

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