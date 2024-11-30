Західні партнери оснастили зброєю лише 2,5 бригади з 10 необхідних — Зеленський

Західні партнери наполягають на проведенні мобілізації молоді в Україні, але оснастили зброєю тільки дві з половиною бригади з десяти необхідних.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого інтервʼю Sky News.

Він заявив, що наразі існує велика проблема з оснащенням зброєю вже існуючих бригад.

"Вони (партнери - ред.) говорять про мобілізацію, але реальна проблема з 10 бригадами, які наші партнери не оснастили, я дуже просив їх понад рік тому, що нам потрібно оснастити ці бригади. Ми ухвалили це рішення зі Сполученими Штатами і з європейськими союзниками, і на сьогодні повністю Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади", - розповів Зеленський.

Він заявив, що не може дозволити, щоб молоді люди були мобілізованими і воювали без зброї.

"Хтось запитав мене, я не хочу сказати, що це позиція деяких лідерів у Європі про мобілізацію тощо: що вам потрібні молоді тощо, і я сказав, що ви хочете, щоб хтось помер без зброї. Як ви хочете, щоб я просто мобілізував молодих хлопців і сказав, що вони не знають, куди йти в яку бригаду з якою зброєю", - пояснив президент.

Крім того, Зеленський заявив, що обмеженість кількості військових залежить від того, що необхідно зберегти якомога більше життів.

"І якщо в європейських чи американських чиновників є ідея щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми робитимемо свою", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський назвав умову, що допоможе швидко завершити гарячу фазу війни.

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