Загрожує не лише Україні: у ГУР розкрили подробиці про новий російський дрон «Гербера-2»

РФ вдосконалила дрон “Гербера” / © ukrmilitary.com

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Росія застосовує велику версію безпілотника “Гербера” підвищеної дальності. Ця модель здатна нести бойову частину вагою до 25 кг.

У ГУР МО України опублікували інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та електронну компонентну базу БпЛА “Гербера-2”.

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Ворог суттєво доопрацював дрони “Гербера”, які спочатку розроблялися як хибні цілі для перевантаження протиповітряної оборони. Перші версії мали модифікації “Розвідник” та “Камікадзе”, але залишалися доволі простими й недорогими апаратами.

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Поступово їхня “начинка” почала наближатися до оснащення значно дорожчих безпілотників типу “Герань”: “Комети”, mesh-модеми, недешеві камери на гімбальних підвісах.

Нещодавно ворог почав застосовувати збільшену версію “Гербери”. Новий зразок має розмах крил 3 м і довжину фюзеляжу 2,6 м. Завдяки новому паливному баку об’ємом 63 літри БпЛА може подолати відстань до 1 200 км.

© ГУР Міноборони

Для збереження стабільності борту під час маневрів бак всередині поділено на окремі секції. Двоциліндровий двотактний двигун — це фактично половина двигуна від “Герані-2”, виробництво якого локалізували в Алабузі.

У дослідженому зразку використано осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг та окремі мішки із запалювальною сумішшю. За заявленими противником характеристиками, безпілотник може нести бойову частину вагою до 25 кг.

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Електроніку “Гербери-2” становлять оновлений польотний контролер, 12-канальна “Комета”, mesh-модем виробництва Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd (КНР) та новий блок обробки відео “Сосиска”, реалізований на базі китайського мікрокомп’ютера Coke Pi.

Досліджений зразок мав подвійну IP-камеру, закріплену на фюзеляжі над паливним баком і призначену для виявлення перехоплювачів. Також встановлено наявність версій із курсовими IP-камерами та камерами з трьохосьовими підвісами.

Найбільше в новій “Гербері” компонентів китайських (8) та американських (4) виробників.

Збільшена завдяки великому паливному баку операційна дальність БпЛА свідчить, що регіон його застосування може вийти за межі території України. Саме “Герберу-2” з бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі.

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Нагадаємо, зараз у Європі зростає занепокоєння через можливість використання Росією ударних безпілотників поблизу країн НАТО. Серед апаратів, які потенційно можуть використовувати для таких операцій, називають російський дрон «Гербера».

За наявними даними, його дальність може сягати близько 600 км, а швидкість — до 160 км/год. Це безпілотник із нерухомим крилом завдовжки близько двох метрів і розмахом крил приблизно 2,5 метра. Його вага становить близько 18 кг.

Також окупанти почали оснащувати нові безпілотники «Гербера-2» уламково-фугасно-запалювальною бойовою частиною масою 10 кг та окремим баком із запалювальною сумішшю. Така конфігурація має посилювати руйнівний ефект і спричиняти пожежі після влучання.

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