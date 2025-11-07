Захмарні ціни на пальне в РФ: експерт про нову тактику ударів по тилах ворога

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

Сили оборони змінили тактику ударів по РФ: «прорідивши» ППО, вони взялися за НПЗ. Експерт розповів, що це спричинило дефіцит та 50% зростання цін на пальне.

Про це в ефірі телемарафону заявив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За словами експерта, Україна діяла у два етапи. Спочатку Сили оборони робили ставку на знищення систем ППО, «прорідивши» її.

«Тепер в них фактично залишається лінія кордону, лінія бойового зіткнення, де є велика концентрація систем ППО, а також кільце навколо Москви, яке перенасичене ППО», — сказав він.

Жмайло додав, що коли українські дрони проходять цю першу лінію, це створює великі проблеми у тилу ворога. Тепер удари спрямовані по важливих об’єктах, які працюють на війну, зокрема по нафтопереробних заводах.

За його словами, після українських ударів по НПЗ ціни на пальне в РФ зросли як мінімум на 50%, а також спостерігається величезний дефіцит. Це стосується не лише окупованого Криму, але й багатьох регіонів Росії.

Новий дрон FP-2 «тероризує» фронт

Дмитро Жмайло наголосив, що українські удари є дуже ефективними. Зокрема, по окупованих територіях добре працює новий дрон FP-2.

«Це дрон порівняно малого радіусу дії — 200 км, але головне його завдання — тероризувати російську прифронтову інфраструктуру. Має потужний боєзаряд — приблизно 100 кг», — зазначив він.

Експерт пояснив, що цей дрон може конкурувати з «Шахедами» ранньої модифікації. Його перевага в тому, що оператор може керувати ним та доганяти рухомі цілі. Це робить його ефективною зброєю, яка дозволяє зберігати дороговартісні західні системи.

Чим б’ють по тилах РФ

Далекобійні удари по території самої Росії наносяться за допомогою дронів–"ветеранів», таких як «Бобер», «Ніндзя» та «Лютий». Останній пройшов суттєву модернізацію.

«Якщо „Лютий“ раніше міг вражати на відстань 800 км, то зараз дрон може летіти приблизно 2 тисячі кілометрів», — підкреслив Жмайло.

Він також згадав про інші засоби ураження: дрон FP-1, який летить на 1500 км, та ракету «Фламінго», яка також використовується.

«Хоча військові більше роблять ставку саме на „Довгий Нептун“ з дальністю ураження приблизно тисяча кілометрів», — підсумував експерт.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що українська далекобійна ракета «Фламінго» фактично є дроном із формою ракети. За його словами, її конструкція спрощена, не потребує пускових тубусів і запускається зі звичайної рельсової установки. Експерт підкреслив, що проєкт ще потребує доопрацювання, але має потенціал стати ефективним і недорогим озброєнням.