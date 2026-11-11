Захистить від балістики: Зеленський розкрив, коли в Україні випробують систему Freyja

Зеленський назвав терміни початку випробувань / © Associated Press

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Володимир Зеленський висловив сподівання, що взимку в Україні випробують першу європейську систему протибалістичного захисту Freyja. Він подякував данській оборонній промисловості та партнерам за співпрацю й роботу над новими проєктами.

Про це він заявив під час зустрічі в Данії.

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«Сподіваюся, взимку ми випробуємо першу європейську систему протибалістичного захисту і отримаємо певний результат. Це потрібно для нас усіх», — зазначив Зеленський.

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За словами президента, Україна зосереджена на розробці системи протидії балістичним ракетам, однак не може реалізувати цей проєкт самостійно.

Також Данія оголосила про новий пакет військової допомоги на 4,8 мільярда данських крон. Це приблизно 643 мільйони євро. Крім того, Копенгаген надасть додаткову допомогу у вигляді надзвичайної грантової підтримки розміром 150 мільйонів крон (20 мільйонів євро) для енергетичного сектору України.

Випробування Freyja — що відомо:

Україна створює спільно з європейськими союзниками антибалістичну систему Freyja. Володимир Зеленський наголосив, що він розраховує на те, що перші випробування розпочнуться до кінця грудня 2026 року. Також він офіційно підтвердив, що до цього проєкту продовжують приєднуватися нові європейські компанії.

Президент розповів, що Україна планує вже до кінця 2026 року мати у своєму розпорядженні нову антибалістичну систему. Наразі вже є перші результати у створенні окремих елементів системи, а Київ і партнери працюють над прискоренням розробки.

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