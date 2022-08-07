Зеленський повідомив про "хороші новини" щодо зброї від партнерів

Президент розповів про роботу щодо посилення постачання зброї ЗСУ.
Ключове питання для української армії наразі, як і раніше, – це зброя для оборони, зброя від партнерів.
Саме так сказав президент держави Володимир Зеленський у зверненні 7 серпня.
"Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи", - сказав він.
За його словами, найближчого тижня слід очікувати новин від партнерів щодо пакетів підтримки.
"Хороших новин", - додав президент.
Нагадаємо, начальник ТЦК розповів про те, як мобілізованим обирають фах у ЗСУ.
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