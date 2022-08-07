Зеленський повідомив про "хороші новини" щодо зброї від партнерів

Ключове питання для української армії наразі, як і раніше, – це зброя для оборони, зброя від партнерів.

Саме так сказав президент держави Володимир Зеленський у зверненні 7 серпня.

"Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи", - сказав він.

За його словами, найближчого тижня слід очікувати новин від партнерів щодо пакетів підтримки.

"Хороших новин", - додав президент.

Нагадаємо, начальник ТЦК розповів про те, як мобілізованим обирають фах у ЗСУ.

Читайте також: