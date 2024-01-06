Залужний показав, як ЗСУ нищать окупантів американською зброєю – відео

Валерій Залужний показав, як військові б'ють по позиціях ворога гаубицями від США.

Головнокомандувач Валерій Залужний показав, як військові 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України нищать солдатів окупаційної армії РФ американськими гаубицями М777.

Головнокомандувач опублікував відео у своєму Telegram-каналі.

Так, несприятлива погода не стає на заваді бойовій роботі військовослужбовців-артилеристів ЗСУ. Розрахунок американської гаубиці М777 нищить ворога за будь-яких умов.

"Ми готові працювати і в дощ, і в сніг, щоб підтримати піхоту на передньому краю. Інтенсивність нашої роботи залежить від кількості отриманих цілей. Сьогодні, наприклад, ми успішно уразили скупчення особового складу противника. Що менше на нашій землі ворогів, то ближче наша Перемога", - говорять артилеристи.

Раніше ми писали, що відбувалося на першому засіданні комітету Ради щодо законопроєкту про мобілізацію – "Залужний був жорстко проти".

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