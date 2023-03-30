Залужний закликав союзників передати Україні винищувачі F-16 (відео)

Станом на 30 березня жодна країна Заходу не погоджується передати Україні винищувачі F-16.
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до союзників України з закликом, щоб вони надали українським військовим винищувачі F-16.
Відповідний заклик був опублікований в Telegram-каналі Валерія Залужного.
"Україні потрібні F-16", – йдеться у повідомленні.
Також у ролику опубліковані кадри з військовими авіаторами Повітряних сил ЗСУ, які розповідають, як для них почалось повномасштабне вторгнення російських агресорів.
Вони заявляють, що дуже важко воювати на застарілій радянській техніці, а також пояснюють, чому їм потрібні західні винищувачі.
Нагадаємо, раніше координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник заявив, що західні літаки, зокрема F-16, можуть якісно посилити як оборонні, так і наступальні спроможності України у війні з Росією. Втім, наразі рішення не ухвалила жодна країна.
Крім того, ми раніше інформували, що глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна обов’язково отримає в майбутньому винищувачі F-16 чи інші літаки IV покоління.
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