Залужний пояснив, чому реактивний "Шахед" змінює правила війни

Атака "Шахедів" / © tsn.ua

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Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що поява реактивної версії російського «Шахеда» свідчить про принципову еволюцію сучасних технологій ведення війни. На його думку, цей тип ударного безпілотника фактично перетворюється на дешеву ракету, доступну для масового застосування.

Про це Залужний сказав під час виступу на Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase у Лондоні, який цитує «Інтерфакс-Україна».

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«До речі, на мою особисту думку, саме реактивний Шахед продемонстрував еволюцію технологій. Від дорогої ракети зразка „холодної війни“ — до дешевої ракети війни машин. Так, я не помилився, це і є ракета. Проте ракета, яка вже не є зброєю обраних», — заявив колишній головком.

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За його словами, саме здешевлення високотехнологічної зброї змінює підходи до війни та ставить перед державами принципово нові завдання. Якщо засіб ураження можна виробляти масово й відносно дешево, то традиційна модель, за якої дорога система ППО знищує дешеву ціль, стає економічно проблемною.

Як оборонятися від нової загрози?

Залужний наголосив, що проблема полягає не лише у створенні нової зброї, а й у пошуку доступних способів захисту від неї.

«Я маю запитання: а чи має бути захист від цієї зброї захистом обраних через надвелику ціну? Як ви самі будете оборонятися від цієї зброї, коли це економічно дуже дорого і неможливо?», — зазначив він.

Ексголовком вважає, що надмірна орієнтація на дорогі технології може зрештою зіграти проти їхніх розробників. За його словами, противники вже отримали можливість використовувати зброю, яка є дешевою, доступною та водночас має значну уражаючу силу.

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«Чим більше ми будемо опікуватися технологіями як засобом боротьби обраних і багатих та можливістю на цьому заробляти сьогодні, тим скоріше ми станемо жертвами бідних і невдоволених у майбутньому», — заявив Залужний.

Україні бракує власної компонентної бази

Залужний також звернув увагу на проблему залежності українського оборонно-промислового комплексу від іноземних компонентів.

«Україна здобула значний досвід у сфері виробництва дронів, проте компонентна база, а особливо її виробництво поки залишаються за межами України», — сказав він.

На його думку, така залежність обмежує можливості масштабування українського виробництва та його технологічної модернізації у довгостроковій перспективі.

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Водночас колишній головнокомандувач наголосив, що інвестиції в українське виробництво озброєння необхідні вже зараз, зокрема для протидії балістичним ракетам і реактивним безпілотникам.

Український досвід — основа для нових технологій

Залужний підкреслив, що українські оборонні компанії мають унікальну перевагу — можливість безпосередньо спиратися на досвід реальної війни та оперативно змінювати озброєння відповідно до потреб фронту.

«Українські компанії здатні оперативно реагувати на потреби поля бою та розробляти нові типи озброєнь, спираючись на реальний бойовий досвід», — зазначив він.

За його словами, жодна інша країна не може запропонувати настільки актуальний досвід для розробки нових систем озброєння, їхньої модернізації та пошуку способів застосування.

Однак, як наголосив Залужний, відсутність достатнього доступу до технологій та фінансування не дозволяє Україні повною мірою перехопити ініціативу у Росії та її партнерів.

Залужний закликав партнерів збільшити інвестиції

На цьому тлі колишній головком закликав міжнародних партнерів збільшити фінансову й технологічну підтримку українського оборонно-промислового комплексу.

«Тому ми закликаємо наших партнерів збільшити фінансові і технологічні інвестиції у виробництво озброєння в Україні — не лише для зниження військового потенціалу Росії, а й для зміцнення власних оборонних можливостей», — заявив Залужний.

За його словами, розвиток українського оборонного виробництва має розглядатися не лише як допомога Україні у війні проти Росії, а і як інвестиція у майбутню безпеку самих європейських держав. Адже поширення дешевої високотехнологічної зброї змінює саму економіку війни — і традиційні дорогі системи захисту дедалі частіше опиняються перед проблемою, коли вартість перехоплення цілі може бути неспівмірною з її ціною.

У чому небезпека реактивних «Шахедів»

Нагадаємо, реактивні «Шахеди» становлять особливу небезпеку через значно вищу швидкість порівняно з традиційними ударними дронами. За своїми характеристиками вони дедалі більше наближаються до крилатих ракет, що створює складнішу ціль для української протиповітряної оборони.

Фактично йдеться про новий клас загрози, який поєднує відносно низьку вартість масового безпілотника зі швидкісними характеристиками, притаманними ракетному озброєнню. Чим вищою є швидкість цілі, тим менше часу залишається системам ППО на її виявлення та знищення.

Водночас для цивільного населення реактивні дрони створюють додаткову небезпеку. Через аномально високу швидкість після оголошення повітряної тривоги може залишатися надзвичайно мало часу, щоб людина дісталася укриття. Саме тому поява таких засобів у російському арсеналі стала новим рівнем загрози, з яким Україні доводиться стикатися вже сьогодні.

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