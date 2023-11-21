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Замінять радянську техніку: Ігнат назвав чотири комплекси, які будуть в основі ППО

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Замінять радянську техніку: Ігнат назвав чотири комплекси, які будуть в основі ППО

Робота ППО під час ударів окупантів / Фото: Associated Press

Юрій Ігнат розповів, які західні системи будуть в основі української ППО.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що згодом основу української системи ППО складатимуть американський ЗРК Patriot, розроблений європейським консорціумом Eurosam ЗРК далекої дії SAMP/T, німецький комплекс IRIS-T та норвезький ЗРК середньої дальності NASAMS, які поступово замінять радянську техніку.  

Таку думку речник висловив на брифінгу у "Медіацентрі Україна – Укрінформ".

"Основні чотири комплекси, які, мабуть, стануть основою нашого ППО у подальшому, – це Patriot, SAMP/T, IRIS-T та NASAMS. Самі ці системи складатимуть щит від Повітряних сил, а надалі вже ешелонована ППО буде розподілятися по родах та видах інших Сил оборони. Будемо посилюватися. Зараз це посилення проходить шляхом введення додаткових мобільних вогневих груп", – сказав Ігнат.

За словами речника, Повітряні сили, зараз мають більше оновлених західних систем, які поступово на певних напрямках витісняють радянську техніку. 

"Ми не можемо нескінченно використовувати радянську техніку, все, що у нас було, ми використовуємо, але і боєкомплекти, і справність техніки виснажується. Її стане все менше", – пояснив він.

Юрій Ігнат також підкреслив, що західні союзники допомагають поповнювати комплекти зенітних керованих ракет С-300 і "Бук" і надають комплекти запасних частин. Але їхні запаси не вічні, тому все більше вони передають системи західного зразка: від малого ППО, ППО сухопутних військ та інших родів та Сил оборони, аж до зенітних ракетних систем, які є на озброєнні у Повітряних силах.

Нагадаємо, Ігнат розповів про атаки дронів по території Росії.

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Дата публікації
Перегляди
1546
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