Замість "Орланів" і Zala: РФ масово запускає дешеві дрони "Молния" — що про них відомо (фото)

Експерти пояснили нову тактику російських дронів / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Реклама

Російська армія почала активніше застосовувати новий тип розвідувальних безпілотників, створених на базі дешевих дронів «Молния», які фактично розраховані на одноразове використання. Така тактика дозволяє запускати одразу багато апаратів замість одного дорогого БпЛА типу Zala або «Орлан».

Про це повідомив фахівець з радіотехнологій і радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, нові дрони мають стандартну конфігурацію обладнання: камеру ZR10, модуль штучного інтелекту SIY та mesh-модем у діапазоні 1300–1500 МГц з двома каналами зв’язку по 2 Вт.

Реклама

© Сергій Бескрестнов «Флеш»

Чому Росія переходить на дешеві дрони

Експерти пояснюють зміну підходу розвитком українських засобів протидії безпілотникам. Багаторазові розвідувальні БпЛА, як-от Zala, «Суперкам» чи «Орлан», через активну роботу ППО та зенітних дронів часто втрачаються вже після одного або кількох польотів.

© Сергій Бескрестнов «Флеш»

У таких умовах, за словами аналітиків, Росії вигідніше використовувати прості та дешеві апарати, які спочатку створюються як витратний ресурс.

Китайські компоненти

Аналітики Defense Express звертають увагу, що однакова конфігурація обладнання вказує на масову закупівлю комплектувальних, зокрема китайських.

Камера SIY ZR10, яку встановлюють на ці дрони, на китайських маркетплейсах коштує приблизно 500 доларів, але під час великих закупівель її ціна може бути значно нижчою. Вона має стабілізований підвіс, 10-кратний оптичний і 30-кратний цифровий зум, а також денний і нічний канали спостереження.

Реклама

Також на безпілотниках використовують китайські mesh-модеми, які забезпечують передавання відео в режимі реального часу. За відкритими даними, вартість таких модулів може становити від 5 до 8 тисяч доларів.

Ставка на кількість

Загалом нова тактика РФ передбачає використання великої кількості дешевих розвідувальних дронів замість одного дорогого. Як результат, українській ППО доводиться перехоплювати не один апарат, а кілька або навіть десяток БпЛА одночасно.

Експерти зазначають, що така стратегія покликана компенсувати втрати техніки за рахунок масовості та дешевизни виробництва.

Нагадаємо, росіяни почали використовувати нові методи маскування критичного обладнання, повідомляв раніше радник міністра оборони України.

Реклама

Тим часом у США з’явився «аналог Shahed». За наявною інформацією, йдеться про систему Low-cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) — «недорогу безпілотну ударну бойову систему».