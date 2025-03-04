США призупинили військову допомогу Україні: як це вплине на перебіг війни

Пауза у допомозі Україні стосується усіх запланованих, але ще не виконаних постачань, зокрема за програмою довготермінової підтримки USAI.

Президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Паузу оголосили після суперечки Трампа та президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті.

Призупинені й ті поставки, які вже були на шляху в Україну або на транзитних складах у Польщі.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що відновлення допомоги залежить від президента Трампа. За її словами, для досягнення миру необхідно посадити обидві сторони за стіл переговорів.

У Кремлі цинічно заявляють, що такий крок може "спонукати Київ до мирного процесу". Детальніше – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Агресивний примус

Старший радник американського президента Джейсон Міллер, заявив, що призупиненням військової допомоги Трамп агресивно намагається змусити Зеленського погодитися на угоду, яка зупинить війну.

За його словами, Трамп – єдина людина, яка говорить про припинення вбивств, тому іноді лідери можуть використовувати метод "пряника", а іноді – "батога".

"І в цьому випадку, я думаю, президент Трамп використовує важку артилерію, щоб донести свою точку зору до президента Зеленського, а саме те, що президент Трамп хоче припинити вбивства. Зеленський має повернутися за стіл переговорів. Він має поставитися до цього серйозно", – висловився Міллер.

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Проте, речник МЗС Польщі Павел Вронський, заявив, що рішення Трампа про призупинення військової допомоги Україні було ухвалене без консультацій із союзниками. За його словами ситуація дуже серйозна та має значне політичне значення.

Полковник у відставці Марк Канчіан в інтерв'ю ТСН.ua, розповів, що Трамп розглядає Україну як "клієнта", який не виявляє достатньої поваги до свого "патрона" та намагається залучити її до переговорів і згоди на припинення вогню без гарантій безпеки.

Яку зброю зачепить

Пауза у допомозі Україні стосується усіх запланованих, але ще не виконаних постачань, зокрема за програмою довготермінової підтримки USAI.

Перш за все, призупинення американської військової допомоги може стосуватися ракет до ППО, боєприпасів до HIMARS та артилерії, повідомляє журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Як повідомило видання The New York Times, перерва триватиме доти, допоки Трамп не визначить, що Україна продемонструвала "добросовісну готовність до мирних переговорів з Росією".

Редактор військово-аналітичного порталу Defence Express Олег Катков вважає, що Україна може втратити до 30% усього озброєння, яке сьогодні використовують ЗСУ.

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За його словами, нині близько 40% озброєння, яке є в арсеналі ЗСУ, – це зброя українського виробництва або те, що було на складах ще до початку повномасштабного вторгнення.

Дещо більше ніж 10% – це безпосередньо американське озброєння, передане як напряму зі США, так і через європейських союзників із дозволу Вашингтона. Ще майже 30% складає озброєння європейських країн, яке також значною мірою залежить від дозволу США на реекспорт.

Катков акцентує, що у випадку найгіршого сценарію, коли США повністю заблокують постачання зброї та заборонять реекспорт, Україна втратить до третини свого арсеналу.

За словами Каткова, якщо говорити про залежність від американського озброєння, то слід зауважити такі види:

винищувачі F-16;

високоточні бомби JDAM;

протирадіолокаційні ракети HARM;

керовані ракети для гелікоптерів;

бронетехніка (М113, Stryker, MRAP, MaxxPro);

касетні боєприпаси;

снаряди для дистанційного мінування;

протипіхотні міни та інші види озброєння.

Обговорення альтернативних варіантів

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що українська сторона аналізує можливі наслідки та розглядає альтернативні варіанти отримання озброєння.

За його словами, ситуацію необхідно розглядати комплексно:

по-перше, слід оцінити, які саме програми можуть бути зупинені, адже деякі з них уже наближаються до завершення;

по-друге, важливо проаналізувати можливості закупівлі або отримання аналогічного озброєння від європейських партнерів, оскільки відповідні програми заміщення вже діють;

по-третє, Україна має досвід адаптації до тимчасового призупинення американської військової підтримки, тож готова працювати в умовах змін.

Подоляк підкреслив, що наразі проводиться ретельний аудит щодо наявної зброї та тієї, яку можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замінити.

"Щось шукаємо на комерційних ринках, обговорюємо з європейськими партнерами. Ну й усе ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами", – підсумував Подоляк.

Наслідки будуть відчутними не одразу

Як повідомляє CNN, наслідки призупинення військової допомоги від США для України можуть стати відчутними не одразу.

ЗМІ повідомляє, що зупинка військової допомоги США може позначитися на боєздатності ЗСУ через кілька днів або тижнів. Коли запаси озброєння почнуть вичерпуватися, наслідки будуть серйозними, навіть якщо Європа спробує частково компенсувати нестачу.

У матеріалі The Economist, йдеться про те, що через заморожування постачання ракет Patriot багато міст можуть зазнати серйозних руйнувань.

Якщо США продовжать заморожувати військову допомогу Україні, наслідки можуть бути наступними:

втрата доступу до сучасних систем озброєння, таких як комплекси Patriot, які є критичними для захисту від російських балістичних ракет, а також відсутність ATACMS;

обмеження доступу до супутникового зв’язку, а саме втрата доступу до системи Starlink, яка є важливою для управління військами на передовій;

Україна ще більше буде залежна від Європи та її фінансової допомоги;

без достатньої підтримки, Україна може втратити контроль над частиною територій, оскільки її військові можливості будуть обмежені.

Своєю чергою у Верховній раді озвучили головний сценарій ймовірних наслідків.

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі для ТСН.ua зазначив, що якщо поставки зброї припиняться, важливо мати можливість її закуповувати.

Він підкреслив, що США мають критичні види озброєння, які складно замінити, але це не катастрофічно. Європа може надавати власну зброю або кошти для закупівлі, зокрема у США.

Скільки часу Україна зможе воювати без підтримки США

Без постійної допомоги Україна може втратити обороноздатність за два-чотири місяці, попри підтримку Європи, оскільки роль США є критично важливою.

Марк Канчіан розповів, що Європа та український ОПК забезпечують лише половину потреб, тоді як США підтримують ключову частину військового потенціалу.

Без американської допомоги Україна не зможе довго триматися, і Росія може прорвати лінії фронту.

Експерт підкреслює, що успіх залежить не від окремих видів зброї, а від безперервного потоку підтримки, включаючи великі обсяги боєприпасів та ресурсів.

"Проблема не в конкретній зброї, а у рівні підтримки. Збройним силам у бойових діях потрібен безперервний потік усіх видів підтримки, щоб підтримувати військові дії. Незважаючи на те, що увага зосереджена на системах з високою видимістю, таких як HIMARS і танки, ключовою потребою є кількість", – зауважив Канчіан.

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що на тлі нещодавніх подій, військовий тиск Росії на Україну буде надалі лише посилюватися, а ракетні удари та дронові атаки зростатимуть.

На думку військового експерта, Росія постійно нарощує свої можливості щодо повітряних атак по Україні і не припинить цього робити.

Ефективно протистояти ворогу Україна може лише спільно з союзниками, зокрема з США, незважаючи на політичні труднощі. Особливо важливою є підтримка у посиленні засобів ППО, таких як американські Patriot та німецькі IRIS-T.

Романенко підкреслює, що американська військова допомога є критичною і незамінною. За оцінками західних експертів, наявних запасів озброєння в України вистачить на півроку за умови поточної інтенсивності бойових дій.

Чи зможе встояти Україна без допомоги США?

Західний аналітик Марко Дюранті вважає, що призупинення військової допомоги для України є абсолютною перемогою Путіна, а Трамп дав йому все, що той хотів.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю ТСН розповів, що в Євросоюзі працюють над конкретними планами зі зміцнення підтримки України у випадку, якщо адміністрація США остаточно вирішить не продовжувати допомогу.

Своєю чергою, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський зауважує, що Україна має запас міцності приблизно на пів року – навіть без американської допомоги.

Європа сподівається зберегти США як союзника, але готова взяти на себе лідерство у питаннях безпеки. Ці теми обговорюватимуть на саміті ЄС у Брюсселі вже цього четверга.

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Своєю чергою експерт та військовослужбовець Олександр Мусієнко зазначив, що буде важко знайти заміну, зокрема ракетам до систем Patriot.

Також він сподівається, що США не заблокує закупівлю ракет до систем NASAMS, IRIS-T SLS та SLM.

За його словами, Україна також працює над заміною Starlink та розвиває власні технології для безпілотників. Обмін розвідданими з США залишається важливим, але у разі припинення Україна сподівається на європейську підтримку.

Він розповів, що ракети GMLRS для HIMARS також можна замінити іншими рішеннями.

"Попри будь-який тиск і примушування України до необґрунтованих поступок і капітуляції кремлю, ми – сильні і згуртовані! З нами країни Європи, які вже дали зрозуміти, що готові до нарощування допомоги для України. І ми точно вистоїмо! Ми маємо потужні Збройні Сили України та консолідовану націю! Боротьба триває!" – резюмував військовослужбовець.

Аналітик Майкл Кофман підкреслює, що Україна менше залежить від США, ніж рік тому, і має можливості для заміни. Мусієнко підкреслив, що Європа готова нарощувати допомогу, і Україна зможе вистояти завдяки сильній армії та підтримці союзників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що йому "прикро", що зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні "пройшла не так, як передбачалося". Він запевнив, що угоду про мінерали та безпеку Україна готова підписати "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

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