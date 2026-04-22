Запаси української ППО під загрозою через масовані удари РФ: Зеленський зробив заяву

Зеленський про критичну ситуацію з ППО / © Associated Press

Запаси протиповітряної оборони України можуть вичерпатися вже найближчими тижнями через постійні масовані атаки Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю нідерландській політичній програмі Buitenhof.

За словами глави держави, ситуація з ППО залишається напруженою через безперервні обстріли, які напряму впливають на обсяг доступних засобів захисту.

«Пошук додаткових систем протиповітряної оборони — це одна з головних причин моїх постійних поїздок і переговорів. Я займаюся цим фактично щодня. Україні потрібна насамперед протибалістична ППО — системи рівня Patriot або аналогічні», — сказав він.

Президент підкреслив, що Україна вже має ефективні рішення для протидії ударним дронам типу «Шахед», однак ключовою проблемою залишається нестача сучасних систем протибалістичної оборони, зокрема комплексів рівня Patriot.

«Ми вже маємо ефективні рішення для знищення дронів і частини ракет, створили багато власних інструментів під час цієї війни. Але протибалістичного захисту нам бракує. Ми зможемо це змінити — розвиватимемо власне виробництво, а також працюватимемо разом із європейськими партнерами. Однак для цього потрібен час. Проблема в тому, що інтенсивність атак дуже висока — удари відбуваються щодня, вдень і вночі. Тому складно прогнозувати, на який період вистачить наявних ресурсів, усе залежить від масштабів обстрілів», — сказав Зеленський.

Посилення оборони: що робить Україна

Водночас президент наголосив, що Україна працює над посиленням власних спроможностей у сфері ППО. За його словами, держава планує нарощувати виробництво як самостійно, так і у співпраці з європейськими партнерами, однак для цього потрібен час.

«Ми вже ухвалили певні рішення разом із партнерами, але не можу розкривати деталей. Скажу лише, що цього наразі недостатньо — нам потрібно більше систем ППО», — зазначив він.

Глава держави також підкреслив, що потреба в додаткових системах ППО прямо залежить від інтенсивності атак, які Росія продовжує здійснювати практично безперервно.