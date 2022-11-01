"Заплатять найжахливішу ціну в історії": КНДР погрожує ядерною зброєю Вашингтону та Сеулу

"США і Південній Кореї доведеться зіткнутися з жахливим випадком і заплатити найстрашнішу ціну в історії", - зазначають у КНДР.

Північна Корея пообіцяла застосувати ядерну зброю, аби США і Південна Корея "заплатили найжахливішу ціну в історії". Погрози пролунали на тлі найбільших в історії спільних військових навчань Сполучених Штатів та Південної Кореї.

Про це пише Associated Press.

Влада КНДР стверджує, що випробування зброї, які проводили напередодні, були попереджувальними для Вашингтона і Сеула. Йдеться про серію спільних військових навчань, які КНДР розглядає як репетицію вторгнення, включно з навчаннями цього тижня за участю близько 240 військових літаків.

Секретар правлячої Трудової партії Пак Чон Чон, який є близькою довіреною особою лідера Кім Чен Ина, назвав навчання "агресивними і провокаційними".

Пак також звинуватив Пентагон у підготовці краху північнокорейського режиму як основної політичної мети, явно посилаючись на нещодавно опубліковану доповідь Пентагону "Стратегія національної оборони". У доповіді йдеться, що будь-який ядерний напад Північної Кореї на США або їхніх союзників і партнерів "призведе до кінця цього режиму".

Пак Чон Чон звинуватив південнокорейських військових керівників у "сміттєвих" коментарях про нібито знищення КНДР, якщо вона застосує ядерну зброю. Військові Південної Кореї попередили Північну Корею, що використання ядерної зброї поставить її на "шлях самознищення".

"Якщо США і Південна Корея спробують застосувати збройні сили проти Північної Кореї, без жодного страху спеціальні засоби збройних сил КНДР виконають свою стратегічну місію без зволікання", - сказав Пак, явно посилаючись на ядерну зброю своєї країни.

Офіційні особи США і Південної Кореї незмінно заявляють, що їхні навчання мають оборонний характер і що у них немає намірів нападати на Північну Корею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря.

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