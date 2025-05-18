Запуск ракети "Ярс" росіянами: в Defense Express наголосили на важливій деталі

Балістична ракета РС-24

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Міжконтинентальна балістична ракета РС-24 «Ярс», що призначена для ударів на дальність до 11-12 тис. км, буде запущена з «досить нетипового району».

Про це повідомили аналітики Defense Express.

Раніше ГУР Міноборони України повідомило, що Росія з метою здійснення тактики залякування українців, так країн ЄС і членів НАТО у ніч на понеділок, 19 травня, планує здійснити так званий навчально-бойовий пуск міжконтинетальної балістичної ракети типу РС-24 мобільного ґрунтового комплексу «Ярс».

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Деталі запуску «Ярс»

Аналітики Defense Express нагадали, що згідно із повідомленням ГУР, пуски РФ буде здійснювати розрахунок 433-го полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення з району неподалік від населеного пункту Свободний, що у Свєрловській області. Сам населений пункт розташований орієнтовно у понад 1600 км від кордону з Україною.

«І тут передусім треба звернути увагу на досить нетиповий район для здійснення таких пусків — бо зазвичай вони здійснюються з космодрому „Плесецьк“ (як шахтного, так і мобільного базування)», — кажуть дослідники.

Вони також навели приклад, що саме з космодрому «Плесецк» здійснювалися перші три випробувальні пуск, які проходили у травні та грудні 2007, а також у листопаді 2008 року.

Ба більше, 2024 року в межах навчань стратегічних ядерних сил РФ здійснювала пуски МБР «Ярс» з того ж космордрома «Плесецк» по полігону «Кура». Космодром «Плесецк» розташований у Архангелській області орієнтовно у 1300 км від України і у близько 450 км від Фінляндії.

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Нагадаємо, раніше українська розвідка завжди попередить, якщо Росія готуватиме удар ракетою «Орешнік».

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