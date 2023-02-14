Заради умов на користь ЗСУ: Остін повідомив, яку зброю передадуть Україні для наступу навесні

Країни-союзники сповнені рішучості продовжувати підтримку України. Держави вірять в успіх українських військ під час весняного наступу, сказав очільник Міноборони США.

Міністр оборони США Ллойд Остін надав список зброї, що отримає Україна для наступу навесні.



Про це йшлося під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

"Ми знаємо, що РФ перекидає нові війська на поле бою. Україна хоче зараз встановити умови на полі бою, які продовжать бути на її користь. Ми очікуємо від ЗСУ наступу навесні. Тож, ми з партнерами з Контактної групі посилено працюємо, щоб Україна мала потенціал у бронетехніці, щоб створити необхідний ефект на полі бою", – сказав Остін.

У лютому 2023 року США оголосили про чергову військову допомогу Україні:

системи HIMARS,

боєприпаси,

протитанкові снаряди,

1,75 млрд доларів на зміцнення обороноздатності

"Москва обрушила на свого сусіда рік трагедії і терору, водночас світ захоплюється мужністю українців", – сказав він.

Члени Контактної групи ухвалили рішення виділити Україні:

Bradley та Abrams (США),

танки Challenger (Британія),

модернізовані танки (США, Нідерланди, Чеська Республіка),

танки Т-72 (Польща)

Також допомога включає важливі кроки від Канади, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Польщі та Португалії щодо танків Leopard.

"Ми сьогодні чули про виділення серйозних засобів ППО. Франція та Італія спільно передадуть Україні систему ППО. Франція також оголосила про співпрацю з Австралією для виробництва боєприпасів 155 калібру", – додав Остін.

Нагадаємо, також очільник Пентагону США Ллойд Остін у Брюсселі відповів на питання щодо постачання Україні бойової авіації.

Зазначимо, що на 9 "Рамштайні" рішення щодо ракет і авіації ні США, ні союзники ще не ухвалили.

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