"Завбільшки, як винищувач": аналітики пояснили збиття таємничого дрона РФ в Україні

Росіяни, швидше за все, втратили контроль над своїм безпілотником.

Нещодавно у районі Костянтинівки Донецької області Сили оборони знищили новітній дрон росіян С-70 "Охотнік". Однак, йдеться не про звичайний дрон, а важкий безпілотний апарат завбільшки, як винищувач.

Про це пише ВВС.

Як зазначають розробники, виявити подібний дрон важко і йому майже немає аналогів у "світі".

"На кадрах зі збиттям обʼєкта чітко видно дві білих лінії – друга, вочевидь, походить від російського літака Су-57, який переслідував "втікача", - переконані розслідувачі.

Тоді як ні Україна, ні офіційно не коментують те, що сталося в небі над Костянтинівкою.

Аналітики припускають, що росіяни, швидше за все, втратили контроль над своїм безпілотником, можливо, через глушіння українськими системами радіоелектронної боротьби.

"Ця війна бачила багато безпілотників, але нічого подібного до російського С-70. Він важить понад 20 тонн і, за деякими даними, має дальність польоту 6 000 км (3 700 миль). Виконаний у формі стріли, він дуже схожий на американський X-47B, ще один малопомітний бойовий безпілотник, створений десять років тому", – йдеться у матеріалі.

Що відомо про дрон

Також зазначається, що дрон може нести бомби для ураження наземних і повітряни цілей, а також вести розвідку. Його росіяни розробляли від 2012 року для спільної роботи в парі з винищувачами Су-57.

Тоді як перший політ "Охотніка" відбувся ще 2019 року і до подій під Костянтинівкою не було жодних доказів того, що його використовували у війні Росії проти України.

Збій у роботі безпілотника-невидимки є великим ударом для російських військових. Вважається, що усього росіяни виготовили чотири прототипи С-70 "Охотнік" – цілком можливо, що збитий в небі над Україною був найдосконалішим з них. І Україна ще може отримати чимало цінної інформації з уламків дрона.

"Ми можемо дізнатися, чи має він власні радари для пошуку цілей, чи боєприпаси заздалегідь запрограмовані з координатами, куди потрібно влучити", – наголошує Храпчинський.

Інцидент показує, що "росіяни не стоять на місці", покладаючись на свої величезні людські ресурси і звичайні озброєння. Вони працюють над новими і розумнішими способами ведення війни.

"І те, що не вдалося сьогодні, може стати успішним наступного разу", – резюмує видання.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня 2024 окупанти атакували українські міста.

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