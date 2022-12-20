Заява Залужного про "300 танків": Резніков пояснив, що йдеться лише про одну операцію

Міністр оборони пояснив, що для деокупації всіх територій України треба більше техніки, аніж названа кількість.

Заявляючи про необхідність для ЗСУ 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць, головнокомандувач Валерій Залужний мав на увазі потреби для конкретної операції, а не звільнення всіх територій.

Про це міністр оборони Олексій Резніков пояснив у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Я б уточнив думку генерала Залужного, бо не всі його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, а окремо назвав цифру потреб для конкретної операції. Тому це перемога в одній конкретній операції, і так, ці цифри реалістичні разом з нашими партнерами і потужністю нашого ВПК", – розповів Резніков.

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Він наголосив, що для повної перемоги та деокупації територій України станом на 1991 рік, тобто включно з Кримом, Донеччиною та Луганщиною, "звісно, треба більше техніки і озброєння, про що ми інформуємо наших партнерів".

Нагадаємо, у своєму нещодавньому інтерв’ю Залужний повідомив, що Силам оборони України треба 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, аби вийти на рубежі 23 лютого.

Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, ця заява головнокомандувача ЗСУ була спрямована більше на західну аудиторію. Щоб на Заході прочитали між рядків і зрозуміли – аби вийти на кордони 1991 року, Україні треба ще більше техніки та озброєння.

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