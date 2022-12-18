"Займаюсь цим особисто": Зеленський про передавання Україні систем Patriot

Володимир Зеленський веде переговори з президентом США Джо Байденом щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава держави розповів у інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

Зеленський підкреслив, що наразі Україна потребує засобів ППО, тому ведуться постійні переговори з Францією, Італією та США.

"Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо – це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.

ЗРК Patriot

13 грудня американські ЗМІ поінформували, що адміністрація президента Джо Байдена завершує плани щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України. За даними CNN, рішення буде офіційно повідомлено вже цього тижня.

У Міністерстві оборони США підтвердили інформацію, що планують відправити до України системи протиракетної оборони Patriot.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що Україна в найкоротші терміни отримає від США комплекси Patriot, а також інші зразки ППО і ПРО.

Президент США Джо Байден зробив натяк на оголошення новини про ймовірне передавання Україні ракетних комплексів Patriot.

Публіцист Андрій Піонтковський вважає, що плани Пентагону відправити до України системи протиракетної оборони Patriot свідчать, що США не хочуть чекати на капітуляцію Росії надто довго.

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