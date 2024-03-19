Збити Су-34 і не лише: як західна ППО може вплинути на перебіг війни

Росіяни на фронті використовують одну з найстарших видів російської зброї - фугасні авіабомби. Одним із основних носіїв цих бомб є Су-34 - російський фронтовий бомбардувальник.

Про це пише texty.org.

Зазначається, що у ворога таких бомб безліч, які накопичені мало не з часів Другої світової.

"За уламками, корпуси нових модулів виготовлені ливарним методом, що свідчить про масове виробництво. УМПК складається з легкого фюзеляжика, у якому містяться керуюча антена, GPS-модуль плюс інерціальна лазерна курсова система та альтиметр. Збити цю бомбу практично неможливо", - йдеться у повідомленнні.

Одним із основних носіїв цих бомб є Су-34 - російський фронтовий бомбардувальник.

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Росіяни вигадали нову тактику, проти якої нашим військовим важко встояти. Бомба з 500, 1000, 1500 кг вибухівки руйнує будь-які укріплення. Ба більше, бійці, які перебувають у радіусі приблизно 100 м від місця прильоту бомби та які навіть не дістали ушкодження від уламків, отримують контузії, баротравми й на певний час втрачають боєздатність.

Як збивають Су-34

Чим саме збивають Су-34, офіційні особи не кажуть, але з огляду на характеристики, це можуть зробити тільки надані союзниками системи Petriot і SAMP/T. Через що ворог намагається планувати польоти так, щоб не потрапити у зону дії ППО.

"Радіус дії кожного радара не ідеально круглий, він “рваний” і залежить від особливостей місцевості. Також росіяни полюють за цими установками. Їх можуть побачити за допомогою безпілотника “Орлан” і блискавично завдавати удару ракетою “Іскандер”, - вказано у повідомленні.

Чому Україні потрібна західна ППО

Західна ППО дали б змогу працювати по повітряних цілях на дальності понад 150 км ракетами типу, скажімо, AIM-120D.

Тоді росіяни зі своїми КАБ будуть відігнані від зон пусків або стануть просто мішенями.

"Зенітним комплексом типу Skynex із запрограмованим снарядом теоретично можна збивати бомби, але практично біля лінії фронту його швидко знищить російська артилерія або БПЛА. Тому найефективнішим способом протидії залишається знищення носіїв. Або зробити так, щоб носій не міг наближатися до рубежу пуску 60–70 км. Також можна пробувати атакувати дронами-камікадзе аеродроми, на яких базуються Су-34", - додали у повідомленні.

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