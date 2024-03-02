Мінус 11 бортів Су-34 від початку року: оглядач припустив, чи зможе РФ компенсувати втрати

Від початку року українські війська збили 11 Су-34. Це більше, ніж ВКС Росії отримали в 2022 (10) або в 2023 (6).

Про це пише військово-політичний оглядач Одександр Коваленко.

Станом на сьогодні у ВКС Росії близько 80 боєздатних Су-34. За словами Коваленка, майже всі з них застосовуються для завдання ударів КАБ.

“За добу 1 березня задіяно 60 Су-34. Тобто основна маса зосереджена саме на нашому напрямку”, — зауважує він.

Як розмірковує оглядач, такий рівень анігіляції російської тактичної авіації ресурс Су-34 вичерпається через приблизно два місяці. Швидше за ці темпи компенсувати втрати вони не зможуть.

“Спостерігаємо за процесом, адже в якийсь момент нестачу Су-34 ВКС РФ повинні будуть компенсувати Су-24 або Су-30, а це означає чергове зростання втрат у зв'язку зі зниженням якісного ТТХ показника носіїв”, — підсумував оглядач.

Нагадаємо, у п’ятницю, 1-го березня, українські Збройні сили знищили ще один ворожих бомбардувальників Су-34.

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