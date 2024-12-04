"Збивати нема чим": експерт розповів про найефективніший варіант протидії ворожим КАБам

Фахівці активно шукають способи, які дозволять протидіяти КАБам, а поки що їх простіше знищувати на землі.

Керовані авіабомби (КАБи) є дуже складними повітряними цілями для знешкодження.

Про це розповів фахівець зі зв'язку для армії Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, можливості протидіяти КАБам взагалі дуже обмежені через їх тактико-технічні характеристики.

"Проблема в тому, що КАБ летить дуже швидко, лічені хвилини. Нашому РЕБ за 2-4 хвилини впливати на його навігаційну систему дуже складно", – зауважив експерт.

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Він пояснив, що КАБ летить до запрограмованої цілі, й під час польоту керується лише сигналами супутникової навігації.

"Тобто виходить винищувач Су-24 на точку скидання КАБ на 10 км висоти, КАБ скидається і з початковою швидкістю 1000 км на годину він летить за інерцією, падаючи до цілі. Тому нам його збивати нема чим, і РЕБ проти нього теж проблематичний", – зазначив експерт.

Сергій Бескрестнов також розповів, що фахівці зараз активно шукають способи, які дозволять пригнічувати КАБ з погляду РЕБ. Але наразі найефективнішим варіантом протидії керованим авіабомбам залишається знищення на землі ворожих літаків-носіїв та складів боєприпасів.

Нагадаємо, вранці 4 грудні росіяни вдарили двома КАБами по Костянтинівці. Троє чоловіків отримали легкі поранення.

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