Україна показала ракету-дрон Areion: на що здатна нова зброя (фото)

Ракета-дрон / © Володимир Зеленський

У Міністерстві закордонних справ України до Дня працівника оборонно-промислового комплексу представили оновлену виставку зразків українського озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Укрінформ.

Оновлену експозицію презентували іноземним дипломатам — для них провели окрему екскурсію представники українських оборонних компаній.

Експонатами виставки стали, зокрема, виставкова версія протикорабельної крилатої ракети «Нептун», а також ракета-дрон Areion, яка є модифікацією проєкту «Паляниця».

Що відомо про ракету-дрон Areion

Ракета «Фламінго». / © Володимир Зеленський

Areion — це відносно недорога система, розрахована на масове застосування для ураження цілей на значних відстанях. Вона поєднує підхід крилатих ракет із окремими елементами безпілотних платформ. Бойова частина становить 120 кг, а дальність польоту — до 600 км.

Ракета “Areion”. Джерело: сюжета Новини.Live / © Скріншот

Areion постачається у спеціальному контейнері для запуску з пускової установки ракетного комплексу «Нептун». Водночас її можна транспортувати та запускати і з причепа або напівпричепа — за аналогією з базовою версією «Паляниці».

Яке українське озброєння показали ще

На експозиції також були представлені дрони-перехоплювачі Octopus і STING, система радіоелектронної боротьби LTEJ Mirage, безпілотники Buntar-3, GOR, «Січень» і «Сова-150», а також макети українських переносних зенітно-ракетних комплексів.

Наземні роботизовані комплекси. / © Володимир Зеленський

Дрон. / © Володимир Зеленський

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що темпи оновлення виставки відображають швидкість розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

«Промовистим є той факт, що ми оновлюємо нашу виставку всього через рік — це темп, з яким розвивається український ОПК, і це темп, якого від нас вимагає сучасна війна. Українська зброя унікальна — це зброя з бойовим досвідом. І це справжнє наше надбання», — зазначив він.

За словами міністра, частина представлених розробок уже довела свою ефективність під час бойового застосування.

