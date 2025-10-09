Зброя, що змусить Росію піти на компроміс: Україна випробувала в Криму ракети "Фламінго"

Ракета "Фламінго" / © ТСН

Збройні сили України вперше застосували нові вітчизняні крилаті ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ в окупованому Криму. Ця зброя має величезну руйнівну потужність і може стати новим важелем тиску на Росію.

Про це пише видання Welt.

Як пише видання, під час атаки на півночі окупованого Криму було застосовано три ракети «Фламінго». Їхньою ціллю стала база російської внутрішньої розвідки (ФСБ).

За оцінкою експерта з ракетних технологій з Університету Осло Фабіана Гофмана, дві ракети досягли цілі, тоді як одна впала приблизно за 100 метрів від неї.

На перший погляд, результат влучання може здатися не ідеальним. Проте, як зазначають журналісти, аналіз наслідків удару все змінює.

«Враховуючи, що внаслідок ударів залишилися кратери діаметром до п’ятнадцяти метрів, стає зрозуміло: недостатня точність компенсується величезною потужністю», — йдеться у матеріалі Welt.

Це свідчить про те, що навіть близьке влучання ракети «Фламінго» здатне завдати цілі значних пошкоджень завдяки потужній бойовій частині.

Аналітики вважають, що поява на озброєнні ЗСУ ракет «Фламінго» та іншої далекобійної зброї може стати стратегічним фактором, який підштовхне Росію до компромісів.

Якщо Кремль не виконає вимоги, Україна отримає можливість атакувати не лише енергетичні об’єкти, а й більш чутливі цілі в глибокому тилу ворога — наприклад, заводи з виробництва зброї та боєприпасів. Це створює для РФ абсолютно новий рівень загроз.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів про успішне застосування нових видів української зброї для ударів углиб території Росії.

Зокрема, він повідомив про ракету «Паляниця», яка, за його словами, вже в десятках випадків успішно вразила військові склади ворога. Також глава держави відзначив реактивний ракета-дрон «Рута», який вперше вразив ціль на відстані 250 кілометрів.