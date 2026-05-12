Зброя зі США для України: у МЗС відповіли, чи справді є затримки

Україна не фіксує затримок у постачанні американського озброєння в межах програми PURL.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, постачання зброї зі США за цією програмою триває без збоїв.

«Немає жодних затримок із постачанням озброєння зі США в межах програми PURL», — наголосив очільник МЗС.

Водночас Сибіга зазначив, що за час повномасштабної війни Україна засвоїла важливий урок — країна має ставати більш самодостатньою у виробництві критично необхідної зброї та військового обладнання.

За словами міністра, Україна вже суттєво масштабувала власний оборонно-промисловий комплекс і нині покриває понад 40% потреб армії.

Окремо глава МЗС наголосив на потребі в системах протиповітряної оборони, здатних збивати балістичні ракети. Він повідомив, що Україна вже звернулася до низки партнерів щодо можливості виробництва окремих критично важливих видів озброєння безпосередньо в Україні.

«Маємо серйозні пропозиції», — зазначив Сибіга.

Міністр також заявив, що Україна просувається у створенні власної національної системи ППО. За його словами, Київ відкритий до співпраці з союзниками в цьому напрямку, зокрема з Польщею.

«Мій сигнал — маємо бути більш самодостатніми у виробництві критично необхідної зброї та обладнання», — підсумував очільник МЗС.

Раніше повідомлялось, що європейські союзники США занепокоєні програмою закупівлі американської зброї для України. Через війну з Іраном, затримки постачань і нестачу ракет Patriot у Європі зростають сумніви щодо подальшої ефективності цієї схеми. Частина країн вагається з новими внесками, бо не впевнена, що всі кошти безпосередньо підуть на потреби України.

Нагадаємо, Україна наразі відчуває гострий дефіцит ракет для сучасних систем ППО, як-от Patriot, NASAMS та IRIS-T. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, через інтенсивні російські обстріли протягом зими та складнощі з постачанням підрозділи опинилися на «голодному пайку».

Пускові установки часто залишаються напівпорожніми, що змушує командування розосереджувати обмежені запаси між регіонами для підтримки мінімального рівня захисту.

