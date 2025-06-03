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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

Зброярі завершили випробування нової української бронемашини: що про неї відомо (фото)

Бронемашина GYURZA-02 має потужний захист і швидкість до 110 км/год, підходить для різних доріг.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
GYURZA-02

GYURZA-02

Компанія УкрАрмоТех завершила процес кодифікації своєї нової бойової броньованої машини GYURZA-02.

Відповідну інформацію виробник оприлюднив на офіційній сторінці у Facebook.

За словами представників компанії, від початкової ідеї до створення перших дослідних зразків минуло лише пів року. Протягом цього часу бронемашина пройшла всі необхідні випробування та готова до запуску у серійне виробництво.

Основні характеристики GYURZA-02

GYURZA-02 відрізняється високими динамічними якостями, підвищеною прохідністю та плавністю ходу. Машина розрахована на подолання значних відстаней із високою середньою швидкістю.

Однією з ключових переваг є спеціалізоване шасі, виготовлене на замовлення компанії. Це забезпечує підвищену маневреність та надійність у складних дорожніх умовах.

«Для підвищення прохідності та маневреності автомобіля в складних умовах, з урахуванням маси броньованої капсули, розроблено незалежну підвіску на подвійних поперечних важелях, привід, центральну систему підкачки шин та інші елементи ходової системи», — йдеться у повідомленні.

Призначення та можливості

GYURZA-02 здатна без обмежень рухатися у щільному міському автомобільному потоці, а також експлуатуватися на різних типах доріг і бездоріжжі в помірних кліматичних умовах. Бронемашина вміщує екіпаж з 10+1 осіб і розвиває швидкість до 110 км/год.

Виробник підкреслює, що броньована капсула забезпечує круговий захист екіпажу, десанту і внутрішнього обладнання відповідно до стандартів НАТО STANAG 4569 рівнів Level 2–3.

Таким чином, GYURZA-02 є сучасною бойовою машиною, здатною ефективно виконувати завдання у найрізноманітніших умовах, відповідаючи найвищим вимогам до мобільності, захисту та комфорту екіпажу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська армія прийняла на озброєння тактичну бойову колісну машину «Дозор-Б».

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