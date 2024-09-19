Зброя далекого радіусу дії: чи отримає Україна можливість для глибоких ударів по Росії — NYT

Сполучені Штати мають зброю, яка може досягати цілей на відстані понад 800 км (від Києва до Москви — 1 692,4 км), але навряд чи постачатимуть її Україні через побоювання, що напад на російську столицю американською зброєю спровокує Третю світову війну. Тож термін "зброя далекого радіусу дії", який часто вживають останніми місяцями, насправді є гучним і емоційним, проте не має "реального військового визначення".

Про це пише The New York Times.

Отже, за словами аналітиків NYT, від початку повномасштабної війни поняття про далекобійність зброї, що надає Захід Україні, помітно трансформувалося. Як зазначає видання, спочатку США надіслали Україні найдалекобійнішу свою артилерію — 155-міліметрові гаубиці, які можуть стріляти в залежності від типу снаряду на відстань до 40 км. Проте вже за кілька місяців цього стало замало. Тож почали обговорювати наступний щабель наземної зброї більшої дальності.

Що з ракетами?

"У військовій термінології ATACMS є "тактичною балістичною ракетою" і відноситься до ракет найменшого радіусу дії, оскільки здатна летіти на відстань у 165-300 км залежно від модифікації. Але це не заважає журналістам та навіть представникам Пентагону називати їх "далекобійними". Відповідно до військової класифікації далі мали б іти балістичні ракети середньої дальності. США виготовляли їх протягом холодної війни, але потім позбулися відповідно до угоди з СРСР, підписаної наприкінці 1980-х", — йдеться у матеріалі.

Із крилатими ракетами, наприклад, Tomahawk ("Томагавками"), що були розроблені у 1970-х роках для ВМС США, інша справа. Існують різні їхні варіанти. Деякі з них можуть досягати цілей на відстані близько 2500 км. Поки що публічного обговорення щодо надання Україні "Томагавків" не було, але Пентагон розглядає можливість поставки меншої за розмірами та менш помітної крилатої ракети повітряного базування — JASSM. Найпростіша версія летить на відстань 370 км. Більш просунуті версії можуть пролетіти понад 1000 кілометрів.

"Міжконтинентальні балістичні ракети, здатні пролетіти щонайменше 5-6 тисяч кілометрів і вразити цілі на іншому боці планети. Звичайно, такі дорогі ракети немає сенсу споряджати звичайною вибухівкою. Вони є носіями ядерних боєголовок. Тож їх Україна точно не отримає", — пише The New York Times.

За словами аналітиків, в теорії ще існують гіперзвукові ракети, які летять у п’ять разів швидше за звук. Вони можуть бути і малої дальності, але переважно їхнє призначення — вражати дуже віддалені цілі. Проблема лише у тому, що США поки що не мають гіперзвукових ракет серійного виробництва. Є перспективні проекти, але вони ще не пішли в серію.

Нагадаємо, напередодні був атакований склад з боєприпасами та ракетами в місті Торопець, що у Тверській області (РФ).

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